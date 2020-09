Cobra que não via um macho há 15 anos bota ovo e choca especialistas

(foto: Zoológico de Saint Louis) Os especialistas do serpentário do Zoológico de Saint Louis, nos Estados Unidos, estão empolgados com uma das cobras que vivem no local. Trata-se de uma píton-real (Python regius) de 50 anos, a mais velha cobra documentada em um zoológico no mundo. O feito da serpente foi colocar ovos 15 anos depois de seu último encontro com um macho da mesma espécie.





Essa cobra-fêmea em particular tem mais de 50 anos e não é vista com um macho há mais de 15 anos!", afirma a postagem da entidade na rede social (veja vídeo abaixo).



O ovos foram colocados em julho, mas o anúncio ocorreu esta semana, no Facebook do zoo. "Em 23 de julho, algo incrível aconteceu no Serpentário Charles H. Hoessle, no Zoo de Saint Louis: uma píton real colocou ovos! Isso pode soar pouco empolgante para alguns, mas, para os funcionários do nosso serpentário, definitivamente é.Essa cobra-fêmea em particular tem mais de 50 anos e não é vista com um macho há mais de 15 anos!", afirma a postagem da entidade na rede social (veja vídeo abaixo).

Exame explicará os ovos

Ainda de acordo com o zoológico, pítons-reais são nativas do centro e do oeste da África e podem se reproduzir tanto de forma sexuada ou assexuada, um processo conhecido como partenogênese facultativa.



Esse pode ser o caso da píton de Saint Louis. No entanto, sabe-se também que serpentes fêmeas podem armazenar espermatozoides para fertilizações tardias.





"Agora, a questão é: qual das duas possibilidades explica os ovos? Sem um teste genético, a equipe do zoo não saberá se essa píton-real se reproduziu de maneira sexuada ou assexuada, mas eles pretendem descobrir.



À medida que os cuidadores continuem incubando os ovos, eles enviarão amostras genéticas para exames", completou o zoo no comunicado.