Al-Qaeda ameaça novamente Charlie Hebdo por caricaturas de Maomé

O grupo jihadista Al-Qaeda ameaçou o semanário satírico francês Charlie Hebdo com outro massacre como o que perpetrou em janeiro de 2015 em sua sede em Paris após a republicação de cartuns polêmicos do profeta Maomé, informou o observatório especializado em sites jihadistas SITE nesta sexta-feira.

De acordo com o observatório, a Al-Qaeda em sua publicação Una Umma (uma comunidade) alertou o semanário que está errado se acredita que o atentado de 2015 foi um acontecimento "isolado" depois que as "caricaturas desprezíveis" foram impressas, em um gesto desafiador que marcou o início do julgamento em Paris dos alegados cúmplices do ataque.

Para marcar a abertura do julgamento em Paris dos ataques contra Charlie Hebdo, policiais e um supermercado judeu que matou 17 pessoas na capital francesa em janeiro de 2015, o veículo satírico republicou as caricaturas de Maomé que o fizeram alvo dos jihadistas.

O presidente Macron "autorizou" esta reedição, acusou a Al-Qaeda. "Se sua liberdade de expressão não respeita limites, preparem-se para enfrentar a liberdade de nossas ações", ameaçou a organização jihadista em sua publicação neste 11 de setembro, aniversário dos atentados contra os Estados Unidos em 2001.

Ainda de acordo com o SITE, um veículo afiliado ao grupo Estado Islâmico (EI) também ameaçou Charlie Hebdo com represálias no início de setembro, após a republicação de suas caricaturas de Maomé.

No julgamento que acaba de ser iniciado, quatorze réus, três dos quais julgados à revelia, são suspeitos de vários graus de apoio logístico aos irmãos Saïd e Chérif Kouachi, e a Amédy Coulibaly, autores dos ataques cometidos entre 7 e 9 de janeiro de 2015.