Al-Qaeda ameaça novamente Charlie Hebdo por caricaturas de Maomé

O grupo jihadista Al-Qaeda ameaçou o semanário satírico francês Charlie Hebdo com outro massacre como o que perpetrou em janeiro de 2015 em sua sede em Paris após a republicação de cartuns polêmicos do profeta Maomé, informou o observatório especializado em sites jihadistas SITE nesta sexta-feira.

De acordo com o observatório, a Al Qaeda em sua publicação Una Umma (uma comunidade) alertou o semanário que está errado se acredita que o atentado de 2015 foi um acontecimento "isolado" depois que as "caricaturas desprezíveis" foram impressas, em um gesto desafiador que marcou o início do julgamento em Paris dos alegados cúmplices do ataque.