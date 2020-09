Vazamentos de áudios e vídeos marcam queda de presidentes no Peru

O presidente peruano, Martín Vizcarra, é protagonista de uma crise política depois que alguns áudios polêmicos levaram a uma ação de impeachment contra ele.

A disseminação de gravações e vídeos comprometedores marcou a queda dos governantes peruanos nas últimas duas décadas.

Alberto Fujimori (1990-2000) e Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) perderam o cargo depois que vídeos mostraram como pessoas próximas usavam subornos e compromissos para permanecer no poder.

Fujimori encerrou assim seus 10 anos na presidência após pacificar o Peru contra as guerrilhas do Sendero Luminoso e do Movimento Revolucionário Túpac Amaru (MRTA), e lançar as bases para o crescimento econômico sustentado.

Seu mandato foi criticado pela deriva autoritária de seu governo, que incluiu a dissolução do Congresso em 1992, a intervenção do sistema judiciário e os reiterados ataques à mídia independente.

Seu destino foi selado quando o homem forte dos bastidores, seu assessor de inteligência Vladimiro Montesinos, apareceu em alguns vídeos subornando legisladores, empresários e funcionários da mídia em troca de apoio.

Montesinos gravou secretamente esses vídeos, que vazaram para a mídia por membros do próprio aparato de inteligência Fujimori. Isso levou Montesinos, e logo depois de Fujimori, a fugir do país em 2000.

Embora o presidente tenha enviado por fax sua renúncia do Japão, o Congresso a rejeitou e o destituiu por "incapacidade moral permanente".

Posteriormente, Fujimori e Montesinos foram extraditados ao Peru e detidos para enfrentar julgamentos por corrupção, tráfico de drogas e atuação de esquadrões da morte durante a luta contra o terrorismo.

- O caso PPK -

Pedro Pablo Kuczynski, popularmente conhecido como PPK, renunciou em 21 de março de 2018, às vésperas de um segundo julgamento de impeachment no Congresso dominado pelo fujimorismo, após a divulgação de um vídeo no qual seus aliados negociavam com os legisladores de Fujimori votos em troca de favores políticos.

Ex-banqueiro de Wall Street, Kuczynski superou uma primeira tentativa de impeachment em 21 de dezembro de 2017, quando a ala de Fujimori liderada por Kenji Fujimori, caçula do ex-presidente, surpreendentemente se absteve de apoiar sua saída do poder.

Kuczynski, que foi sucedido por seu vice-presidente Martín Vizcarra, foi prejudicado por um longo confronto com o Congresso liderado pelo partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, filha mais velha do ex-presidente e rival de seu irmão Kenji.

Keiko havia perdido as eleições presidenciais de 2016 por uma pequena margem no segundo turno e não descansou até ver Kuczynski deposto.

O vídeo comprometedor que selou o destino de Kuczynski mostrava Kenji oferecendo favores em nome do presidente. Foi gravado com relógio equipado com câmera pelo legislador fujimorista Moisés Mamani.

O escândalo também custou a Kenji sua cadeira no Congresso, mas seus oponentes não se saíram melhor: Keiko passaria vários meses na prisão pelo escândalo da construtora brasileira Odebrecht e seu partido perderia a maioria parlamentar e agora é uma força minoritária.

Enquanto isso, Mamani foi afastado do Congresso pouco tempo depois, acusado de ter apalpado uma aeromoça durante o embarque em um voo doméstico, e morreu após contrair o coronavírus, em 14 de agosto.