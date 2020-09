Proibido encontrar família e amigos em cidade do Reino Unido

Reunir-se com amigos e familiares estará proibido em Birmingham, a segunda maior cidade do Reino Unido, devido a um novo surto de casos de coronavírus, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (11), enquanto a epidemia se espalha por todo o país.

A covid-19 deixou pelo menos 41.600 mortes no Reino Unido. A taxa de reprodução da doença (conhecida como "R") está agora entre 1 e 1,2, o que significa acima do nível que causa uma aceleração dos casos.

Nesta sexta-feira, foram registrados no Reino Unido um total de 3.539 novos casos de covid-19, segundo dados do governo, o maior número de infecções diárias desde 17 de maio.

Em Birmingham, cidade de 1,1 milhão de habitantes no centro da Inglaterra, os contágios passaram rapidamente de 30,1 para 75 casos a cada 100.000 habitantes.

Por este motivo, "a partir de terça-feira, 15 de setembro, os moradores de Birmingham não poderão mais se reunir em outras casas, nem em interiores nem em jardins privados", alertou o conselho local em um comunicado.

"Sei que é difícil, especialmente quando nos acostumamos a ver nossos amigos e familiares, mas é essencial que sigamos essas regras e protejamos uns aos outros do aumento repentino das taxas de infecção", afirmou Ian Ward, chefe do conselho municipal de Birmingham.

Os moradores poderão continuar frequentando cafés, restaurantes ou lojas, mas não será permitido se encontrar com outras pessoas que não convivam em sua própria casa.

"Entendo que é frustrante poder ir ao pub sem poder encontrar a família por lá, mas os testes que temos mostram que a taxa de infecção aumentou principalmente devido à interação social, especialmente nas reuniões privadas", disse Ward.