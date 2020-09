Espanha bate recorde com mais de 12.000 casos diários de covid-19

O balanço total de casos diagnosticados de coronavírus na Espanha aumentou em mais de 12.000 nas últimas 24 horas, um recorde desde o início da pandemia, segundo o boletim diário do ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (11).

Depois de as últimas semanas apresentarem aumentos diários entre 7.000 e 8.000 casos no total, inclusive mais de 10.000 na quinta-feira, o número representa uma aceleração no país, que na segunda-feira passada tornou-se o primeiro da UE a superar a barreira dos 500.000 casos diagnosticados.

Nem mesmo nos meses de grande ocorrência, como março e abril, foram registrados tantos casos de um dia para o outro.

Dessa forma, o total de casos de coronavírus registrados na Espanha desde o início da pandemia chega a 566.326.

No entanto, o aumento diário tem uma nuance: inclui os casos diagnosticados no dia anterior (4.708, segundo o Ministério da Saúde), e outros de dias anteriores relatados posteriormente pelas regiões, competentes em questão de saúde, ao governo central.

A região de Madri continua sendo o principal foco, com cerca de 18.000 casos diagnosticados na última semana, um terço do total em nível nacional.

Já as mortes aumentaram para 29.747 desde o início da epidemia.

Deste total, 241 morreram nos últimos sete dias, um ritmo muito menor do que o observado em março e abril, quando foram reportados até 900 mortes diárias.