Suíça restituirá US$ 131 mi ao Uzbequistão de fundos da filha de ex-presidente

A Suíça concluiu um acordo-quadro com o Uzbequistão para a restituição em Taskent de 131 milhões de dólares em bens, confiscados em meio aos processos criminais que envolvem Gulnara Karimova, filha do ex-presidente Islam Karimov.

Este acordo "também se aplica aos valores patrimoniais que, no futuro, possam ser confiscados definitivamente no âmbito dos processos penais em curso", diz um comunicado do Conselho Federal (governo).

O texto acrescenta que "o acordo estabelece os princípios e as etapas a serem seguidas para esta restituição. Os fundos devem beneficiar a população do Uzbequistão".

A filha de Islam Karimov, cujo governo se baseava amplamente no autoritarismo central soviético, antes de sua morte em 2016, está presa no Uzbequistão por fraude e extorsão.

No total, a Suíça congelou cerca de 800 milhões de francos suíços (880 milhões de dólares) em 2012, em meio aos processos contra Gulnara Karimova.

Os valores restantes continuam congelados, à espera do resultado dos processos judiciais.