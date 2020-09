As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - BOLSONARO DESFILA COM BANDEIRA DOS EUA NO SETE DE SETEMBRO

Um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro anda em meio a apoiadores ao lado de bandeiras dos Estados Unidos e de Israel foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde 7 de setembro de 2020, como se as imagens tivessem sido gravadas na comemoração da independência do Brasil. O vídeo data, contudo, de maio deste ano, e mostra a participação do presidente em um ato que criticava o Congresso e o STF, em Brasília.

2 - MINISTRO DO MEIO AMBIENTE RICARDO SALLES SOFRE TENTATIVA DE ENVENENAMENTO

Publicações compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o final de agosto asseguram que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sofreu uma tentativa de envenenamento com a planta mamona, "provavelmente" durante uma reunião recente com governadores da região amazônica. No entanto, o ministro não teve qualquer reunião com políticos da Amazônia no último mês e a informação sobre o envenenamento foi negada pelo ministério do Meio Ambiente.

3 - COVID-19 É O NOME DE UM PLANO DE REDUÇÃO POPULACIONAL

Em um vídeo que circula nas redes sociais desde o último mês de agosto, um médico italiano, identificado como doutor Roberto Petrella, diz que a vacinação enfraquece o sistema imunológico das pessoas e que "covid-19" é o nome de um plano de redução populacional. A maior parte das afirmações contidas no vídeo são, contudo, falsas ou infundadas.

4 - PESSOAS QUE SE RECUSAM A TOMAR VACINAS NÃO PODE PREJUDICAR QUEM RECEBEU

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais desde o início de setembro questionam a necessidade de vacinações em massa, indicando que, caso as vacinas sejam eficazes, aqueles que se recusam a tomá-las não poderão prejudicar os que recebem. No entanto, pessoas que optam por não tomar vacinas podem, sim, transmitir doenças a algumas que tomaram, já que mesmo as vacinas eficazes não imunizam todas as pessoas que a receberam, garantem especialistas.. Além disso, a não vacinação pode causar outros prejuízos econômicos e sociais que afetam toda a comunidade.

5 - FLOR DO HIMALAIA QUE FLORESCE A CADA 400 ANOS

Publicações compartilhadas mais de 127 mil vezes nas redes sociais asseguram que a foto de uma planta de cor branca corresponde a uma "flor do Himalaia" que floresce a cada 400 anos. A planta vista na fotografia, contudo, é conhecida como protea-real, a flor nacional da África do Sul que, uma vez iniciado o ciclo, floresce todos os anos.