Assessor de Trump é o único na disputa pela presidência do BID

O assessor do presidente Donald Trump para a América Latina Mauricio Claver-Carone é o único candidato à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - informou a instituição em uma nota divulgada nesta sexta-feira (11).

O BID informou que o conselho de governadores recebeu apenas uma indicação apresentada por Estados Unidos, El Salvador, Guiana, Haiti, Israel e Paraguai.

O prazo para a apresentação das candidaturas terminou ontem. A eleição para nomear o sucessor do colombiano Luis Alberto Moreno acontece neste fim de semana de forma remota entre os 48 membros da instituição.

A decisão do governo de Trump de apresentar um candidato gerou especial indignação na Argentina, Costa Rica, Chile e México, que desejavam um novo adiamento da votação, depois de já ter sido adiada uma vez por causa da pandemia.

Claver-Carone - um advogado de ascendência cubana conhecido por sua forte oposição a Havana e Venezuela - acusou os países que apresentaram resistência de "querer roubar a bola".

Essas declarações foram consideradas "agressivas" pelo chanceler chileno, Andrés Allamand, que disse que "concorda que sua eleição seria muito inadequada".

Moreno está no cargo desde 2005. O próximo presidente do BID terá um mandato de cinco anos com possibilidade de reeleição.

Para ganhar, um candidato deve ter o apoio de pelo menos 15 dos 28 países americanos e de um número de países-membros do BID que lhe concedam a maioria de 75% do poder de voto, o qual está vinculado às ações no organismo.

Os Estados Unidos têm 30% do poder de voto no diretório do BID, enquanto Argentina, México, Chile e Costa Rica somam pouco mais de 22%.

- "Ataque à dignidade latino-americana" -

O principal concorrente de Claver-Carone, após a retirada da candidatura da ex-presidente da Costa Rica Laura Chinchilla no início do mês, era o argentino Gustavo Béliz. Ontem, Buenos Aires retirou sua candidatura, e a Casa Rosada anunciou que se absterá na votação.

"Estabelecemos nosso acordo com as múltiplas e respeitadas vozes das mais diversas origens políticas, acadêmicas, sociais e ideológicas que expressaram o incômodo para a América Latina e Caribe de violar uma tradição de governança regional", afirmou a presidência de Alberto Fernández, em um comunicado.

A Argentina - que também convidou os demais países a se absterem - ecoou várias críticas ao governo Trump por ter proposto um candidato.

Uma declaração conjunta no final de agosto dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil, 1995-2002); Ernesto Zedillo (México, 1994-2000); Felipe González (Espanha, 1982-1996); Ricardo Lagos (Chile, 2000-2006); Juan Manuel Santos (Colômbia, 2010-2018); e Julio María Sanguinetti (Uruguai, 1985-1990 e 1995-2000) acusaram Trump de querer "impor" um candidato.

Os ex-presidentes também destacaram que a indicação dos Estados Unidos constitui um "ataque à dignidade latino-americana".

Principal fonte de financiamento para o desenvolvimento da América Latina e Caribe, o BID foi criado em 1959 pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e teve quatro presidentes: o chileno Felipe Herrera (1960-1970), o mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), o uruguaio Enrique Iglesias (1988-2005), e Moreno, da Colômbia.