Focos letais de coronavírus em casas de repouso na Suíça

Dezenove pessoas foram infectadas pela covid-19 e oito morreram em duas casas de repouso na região central da Suíça, em dois dos maiores focos registrados no país neste tipo de estabelecimentos, informaram as autoridades locais.

Os novos focos foram registrados em um momento de aumento de contágios na Suíça desde meados de junho, apesar de o país ter um número pequeno de casos na comparação com os vizinhos.

Em um asilo de Siviriez, no cantão de Friburgo, 37 idosos residentes e 19 funcionários testaram positivo para covid-19. Sete pessoas faleceram na última semana, de acordo com as autoridades locais.

Na casa de repouso Maison Bourgeoisiale de Bulle, também em Friburgo, 21 residentes e 13 funcionários foram infectados. Uma pessoa faleceu, segundo as autoridades.

Outras residências de idosos foram afetadas, com alguns casos esporádicos.

A Suíça, país de 8,5 milhões de habitantes, registra até o momento mais de 45.000 casos do novo coronavírus e quase 1.700 mortes.