Sete pessoas morreram nas últimas horas nos grandes incêndios que devastam o condado de Butte, norte da Califórnia, o que eleva o balanço de vítimas fatais na região a 10, anunciou a polícia.

"Com grande tristeza informamos que nossas equipes encontraram mais sete mortos. No total, as perdas humanas neste trágico incêndio sobem para 10", afirmou o capitão Derek Bell, chefe de polícia do condado de Butte.