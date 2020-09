EUA anuncia 1.800 prisões por tráfico de metanfetamina controlado por cartéis mexicanos

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (10) a prisão de mais de 1.800 pessoas e a apreensão de quase 13 toneladas de metanfetamina em uma operação contra os cartéis mexicanos que controlam a distribuição desta droga no país.

O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, apresentou os resultados da Operação Escudo de Cristal, lançada em fevereiro contra os chamados "centros de transporte" de metanfetamina, onde a droga é traficada a granel antes de ser enviada para as comunidades.

A maior parte da metanfetamina disponível nos Estados Unidos é produzida clandestinamente no México e é contrabandeada pela fronteira entre os dois países, explicou Barr em coletiva de imprensa, apontando para o Cartel de Sinaloa e o Cartel de Jalisco Nueva Generación como os principais envolvidos.

"Até que possamos abordar de maneira decisiva a situação no México, não veremos o fim do problema das drogas", lamentou Barr em Phoenix, no Arizona, antes de reconhecer, contudo, "avanços promissores" neste sentido com o governo mexicano de Andrés Manuel López Obrador.

Barr comemorou os "assustadores" feitos da Operação Escudo de Cristal e garantiu que processar todos que lucram com "este veneno" é uma "prioridade" para o governo de Donald Trump.

Nestes seis meses, foram realizadas mais de 750 investigações, que resultaram em quase 1.840 prisões e na apreensão de quase 13 toneladas de metanfetamina, 43,3 milhões de dólares e 284 armas, informou Barr.

Os órgãos de combate ao tráfico iniciaram a Operação Escudo de Cristal em 20 de fevereiro, após identificar nove "centros de transporte" de metanfetamina em grandes cidades: Atlanta, Dallas, El Paso, Houston, Los Angeles, Nova Orleans, Phoenix, San Diego e St. Louis.

De acordo com dados oficiais, entre 2017 e 2019, as apreensões nacionais de metanfetamina pela Agência antidrogas americana (DEA) aumentaram 127%. Durante este mesmo período, o número de prisões realizadas pela DEA relacionados à metanfetamina aumentou quase 20%.