Candidato presidencial na Bolívia desafia indicado por Evo Morales para debate

O candidato centrista à presidência da Bolívia, Carlos Mesa, desafiou para um debate o esquerdista Luis Arce, apoiado pelo ex-presidente Evo Morales, com quem está empatado nas urnas para as eleições de 18 de outubro.

"Quero debater com Luis Arce, um debate sobre economia e saúde", disse Mesa. "Espero que Luis Arce aceite o debate quando quiser, na mídia que quiser", disse o ex-presidente (2003-2005) em um vídeo postado em sua conta no Twitter.

Arce e Mesa estão empatados na primeira posição das intenções de voto para as eleições de outubro com 23%, seguidos pela presidente interina de direita Jeanine Áñez, com 12%, e o ex-líder comunitário de direita da região de Santa Cruz (leste), Luis Fernando Camacho, com 6%. Outros quatro candidatos estão abaixo de 3%.

"O importante é se opor às ideias", disse Mesa. Nem Arce nem seu partido, o Movimento pelo Socialismo (MAS), fizeram qualquer comentário.

Os debates públicos entre os candidatos presidenciais, antes das eleições, eram práticas comuns até 2005.

Para retomar a disputa entre os candidatos para as eleições do próximo mês, várias organizações os convidaram a debater as propostas de governo no domingo, 4 de outubro, paralelamente ao desafio de Mesa a Arce.

A entidade profissional National Press Association, a associação patronal Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a ONG Jubileo e a estatal Universidad Mayor de San Andrés enviaram convites a todos os candidatos e aguardam a presença dos oito aspirantes.

As votações presidenciais e legislativas deste ano substituem as disputadas eleições de outubro de 2019, que geraram protestos que levaram à renúncia de Morales após quase 14 anos no poder.

Se nenhum candidato atingir 50% mais 1 dos votos ou obter mais de 40%, com 10 pontos de diferença em relação ao segundo haverá um segundo turno em 29 de novembro.