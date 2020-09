AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2020 ATÉ SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Dezembro)

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 16)

(+) MINNEAPOLIS (Estados Unidos) - Policiais acusados pelo assassinato de George Floyd comparecem ao tribunal -

SHANKSVILLE (Estados Unidos) - Presidente Trump e rival Biden participam da comemoração do 11 de setembro -

SANTIAGO (Chile) - Protestos antigovernamentais na Plaza Italia enquanto medidas de bloqueio diminuem -

NOVA YORK (Estados Unidos) - EUA recordam o aniversário dos ataques de 11 de setembro com cerimônia em memória no World Trade Center - 11H00

HAVANA (Cuba) - Autoridades impõem toque de recolher noturno para combater a disseminação do vírus - (até 15 de Setembro)

Europa

GENEBRA (Suíça) - Seis meses desde a declaração da OMS de pandemia da covid-19 -

BERLIM (Alemanha) - Ministros da economia e finanças da UE se reúnem - (até 12)

PARIS (França) - Líder do movimento dos coletes amarelos apela de condenação por organizar protestos não autorizados - 09H30

PARIS (França) - Comissão Nacional de Inquérito sobre a gestão da epidemia de coronavírus - (até 31 de Dezembro)

ANCARA (Turquia) - Julgamento principal recomeça sobre a tentativa de golpe de 2016, com 475 réus - (até 16)

ANCARA (Turquia) - Grande julgamento do comando das forças terrestres relacionado com o golpe é retomado - (até 30)

(*) ILHA DOS LESBOS (Grécia) - Vice-presidente da UE, Margaritis Schinas, visita a ilha grega de Lesbos, onde milhares de migrantes estão desabrigados depois de incêndio -

Oriente Médio e África do Norte

TEERÃ (Irã) - Exercícios militares iranianos no Golfo e no Mar de Omã - (até 12)

Ásia-Pacífico

HANÓI (Vietnã) - Ministros da ASEAN e países parceiros reúnem-se online - (até 12)

PEQUIM (China) - 'Mulan' estreia na China - 08H00

(*) SHENZHEN (China) - Diretor de telefonia móvel da Huawei falará na reunião anual de parceiros de software - (até 12)

SÁBADO, 12 DE SETEMBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião virtual para eleição do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento - 02H00 (até 13)

RENO (Estados Unidos) - Trump faz campanha em Nevada - 19H00

Europa

VENEZA (Itália) - Encerramento do Festival de Veneza de cinema -

(*) FRANÇA - Movimento de Coletes Amarelos convoca protestos em todo o país -

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Ministros da Alimentação e Agricultura do G20 realizam palestras online -

Ásia-Pacífico

HANÓI (Vietnã) - Fórum ASEAN -

TÓQUIO (Japão) - Debate político - 02H00

DOMINGO, 13 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) LAS VEGAS (Estados Unidos) - Trump se dirige a apoiadores em Las Vegas -

Europa

(*) RÚSSIA - Eleições regionais -

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana da moda masculina - (até 16)

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula UE-China -

HAIA (Holanda) - Audiências da Corte Internacional de Justiça sobre disputa de sanções Irã-EUA - (até 21)

VIENA (Áustria) - Relatório Opep -

VIENA (Áustria) - Reunião de governadores da AIEA - (até 18)

GENEBRA (Suíça) - 45ª sessão do Conselho de Direitos Humanos - (até 2 de Outubro)

LONDRES (Reino Unido) - Julgamento de corrupção de subsidiária da Airbus -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - O governante LDP do Japão deve votar no sucessor de Abe -

Esportes

BELLINZONA (Suíça) - Julgamento por corrupção do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, e do ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke - (até 25)

TERÇA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Assinatura do acordo Israel-Emirados Árabes Unidos na Casa Branca -

WASHINGTON (Estados Unidos) - O novo livro de Trump revelará 25 cartas com Kim Jong Un -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 16)

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Sanções ao TikTok entram em vigor -

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) - Secretário de Estado Pompeo fala ao Conselho Atlântico após viagem à Europa - 12H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Comissão de Inquérito da ONU sobre a Síria publica relatório mais recente sobre violações dos direitos humanos - 10H00

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Começa o julgamento do ex-assessor do ex-chefe da Nissan Carlos Ghosn, Greg Kelly -

HONG KONG (China) - Audiência para ativistas acusados por vigília de Tiananmen - 04H30

África

MALI - Prazo da CEDEAO para nomear chefe de transição civil -

Esportes

(+) TÓQUIO (Japão) - Reunião do conselho executivo Tokyo 2020 - 04H00

QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve anuncia decisão sobre taxa de juros e projeções econômicas trimestrais - 16H00

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (Decisão Tasa SELIC) - 19H00

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião da OMC para selecionar candidatos a diretor - (até 17)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Parlamento deve votar no novo primeiro-ministro -

QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2020

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Governo dos EUA divulga dados semanais de pedidos por seguro-desemprego - 10H30

VIENA (Áustria) - Cúpula Mundial Austríaca sobre a ação climática -