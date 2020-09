Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), o maior e mais inovador provedor mundial de soluções de logística com temperatura controlada, anunciou hoje planos de expansão significativos no Reino Unido em seu super hub de Peterborough, no sudeste, apenas 112 km do centro de Londres e de seu super hub na região norte, em Heywood, perto de Manchester.

A Lineage iniciou a expansão totalmente automatizada para 92.000 posições para paletes em sua unidade estrategicamente localizada de Peterborough, para criar um super hub no sudeste do Reino Unido, que atenderá os clientes de varejo e de serviços de alimentação com exigências de cadeia de suprimento únicas. Essa expansão com 35 metros de altura será equipada com a mais sofisticada tecnologia de automação e refrigeração do mundo, ajudando a reduzir o consumo de energia e o impacto ambiental como um todo. Essa nova capacidade complementará as 26.000 posições para paletes convencionais existentes na propriedade que, combinada com o design automatizado da expansão, permitirá máxima flexibilidade e como soluções altamente personalizadas para os clientes. Esse investimento significativo elevará o número total de armazéns automatizados da Lineage no Reino Unido para seis, com um total de 330.000 posições para paletes automatizadas.

"O super hub do sudeste da Lineage está extremamente bem localizado e muito perto das principais rodovias que são essenciais para a cadeia de suprimentos do Reino Unido, fortalecendo a nossa capacidade de conectar de modo eficiente os clientes com os principais mercados de alimentos e os centros populacionais". disse Mike McClendon, presidente de Operações Internacionais e vice-presidente executivo de Otimização de Rede da Lineage. "Estamos entusiasmados em oferecer uma combinação de racks convencionais e com automação na conclusão dessas expansões, que nos permitirá atender as diversas necessidades dos setores varejistas e de serviços de alimentação enquanto também oferecemos soluções econômicas e com eficiência energética aos clientes".

O enfoque de expansão em fases da Lineage em Peterborough é em resposta à demanda crescente dos clientes devido às vendas de alimentos on-line e convencionais - uma tendência que foi acelerada como resultado da pandemia da COVID-19. No Reino Unido, as vendas on-line agora respondem por 13% de todas as vendas de alimentos, frente a 7,4% em março de 2020, e prevê-se que os novos clientes on-line continuarão a comprar on-line (Kantar). Os itens congelados também aumentaram em popularidade, e o setor cresceu 22% em relação ao ano anterior.

Além da expansão da Lineage em Peterborough, a fase final dos planos de expansão da empresa em Heywood estarão totalmente operacionais em março de 2021 e acrescentarão 22.000 posições de paletes ao local existente.

"As nossas grandes expansões nesses dois hubs de logística críticos destacam o compromisso da Lineage em se adaptar às demandas dos nossos clientes enquanto as expectativas do consumidor mudam no Reino Unido e ao redor do globo", disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage. "Somos, e sempre fomos, 100% voltados para nossos clientes e suas cadeias de suprimentos estendidas, e estamos felizes por fazer esses investimentos significativos, criar mais de 230 vagas de emprego altamente necessárias e fornecer acesso expandido à nossa rede de armazéns refrigerados da próxima geração".

Lineage Logistics é o maior provedor de logística e cadeia de suprimentos com temperatura controlada do Reino Unido e oferecerá mais de 525.000 posições para paletes no país depois da construção. A empresa atende mais de 2.000 clientes regionais, nacionais e internacionais em 14 instalações em todo o país, incluindo a Escócia, e complementa seus armazéns com uma das maiores e mais confiáveis redes de transporte do Reino Unido. Mais de 1.500 funcionários dos 16.000 funcionários globais da Lineage trabalham no Reino Unido.

As instalações de armazenamento refrigerado da Lineage no Reino Unido complementam a rede de instalações internacionais da empresa e oferecem a oportunidade para de reduzir viagens desnecessárias dos alimentos através da sua localização e capacidade. Essas expansões acompanham a entrada recente da Lineage nos mercados nórdico e canadense, e aumentam a capacidade geral para 1,9 bilhão de pés cúbicos e 5,2 milhões de metros quadrados de capacidade em mais de 320 instalações em 13 países, abrangendo a América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, Austrália e Nova Zelândia.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200910005826/pt/

Lineage Logistics Megan Hendricksen 949.247.5172 mhendricksen@lineagelogistics.com

