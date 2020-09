Tesouro dos EUA anuncia sanções a 4 russos por tentar influenciar eleições

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em comunicado que impôs sanções contra quatro cidadãos da Rússia, acusados de tentar influenciar o processo eleitoral americano. Em comunicado, o Tesouro diz que a Rússia "usa uma série de intermediários para tentar disseminar a discórdia entre os partidos políticos e fomentar divisões internas" nos EUA.



"Nos Estados Unidos, a Rússia tem usado uma série ampla de métodos de influência e atores para ter como alvo nosso processo eleitoral, inclusive tendo como alvos candidatos à presidência", diz a nota.



Um dos cidadãos que sofreram a medida é Andrii Derkach, membro do Parlamento ucraniano que, segundo o Tesouro americano, tem sido um agente russo da ativa há mais de uma década, com conexões próximas ao serviço de inteligência da Rússia.



Também foram punidos Artem Lifshits, Anton Andreyev, e Darya Aslanova, funcionários da Internet Research Agency (IRA).



Os EUA acusam essa entidade de usar criptomoedas para financiar atividades e influenciar operações pelo mundo.



Com isso, qualquer propriedade ou interesses dos alvos da medida desta quinta-feira nos EUA serão bloqueados e cidadãos americanos não poderão realizar transações com eles.



Além disso, entidades em que eles tenham mais de 50% de participação também estarão bloqueadas, diz o Tesouro americano.