Bruce Springsteen retorna com novo álbum

Bruce Springsteen anunciou, nesta quinta-feira (10), que em 23 de outubro lançará um novo álbum, e liberou aos seus fãs a canção "Letter To You", que também é o nome do disco.

A canção é um clássico da E Street Band, com a qual Springsteen toca desde 1972 e que retornou para acompanhar seu 20o álbum de estúdio, após o lançamento em 2019 do disco "Western Stars".

"Me encanta a natureza emocional de 'Letter to you'", disse em nota o cantor de 70 anos.

"Me encanta o som de E Street Band tocando completamente ao vivo no estúdio, de um jeito que nunca fizemos antes, sem 'overdubs' [uma técnica que permite gravar um novo material, sem apagar o antigo]", acrescentou.

O álbum foi feito em apenas cinco dias, gravado no estúdio da casa de Bruce, em Nova Jersey.

"Letter to You" apresenta nove músicas escritas recentemente por Bruce Springsteen junto com novas versões de outras três inéditas escritas na década de 1970: "Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" e "Song for Orphans".

Com este álbum, Springsteen retorna pela primeira vez com a E Street Band desde 2016.

No ano passado, durante conversas com Martin Scorsese, Springsteen revelou que tentava retornar a essas raízes e que havia intensificado a escritura de músicas para a banda de rock.

Na primavera de 2019, comentou: "escrevi um álbum quase todo com material para a banda (...) saiu quase do nada. Tive quase duas semanas dessas visitas diárias e foi muito agradável. Te faz tão feliz".