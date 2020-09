UE ameaça Reino Unido com ação legal por projeto de lei sobre Brexit

A Comissão Europeia (UE) advertiu, nesta quinta-feira (10), que não hesitará em recorrer a ações legais contra o polêmico projeto de lei britânico que revisa parcialmente os compromissos adotados no âmbito do Brexit.

Em um comunicado, o vice-presidente da Comissão, Maros Sefcovic, disse que esse projeto de lei "afetou seriamente a confiança" entre as partes e que "agora cabe ao governo britânico restaurar essa confiança".

Nesse sentido, fez um apelo a Londres para que "retire essas medidas do projeto de lei o quanto antes e, de qualquer maneira, até o fim do mês".

"A UE não aceita o argumento de que a intenção do projeto de lei é proteger o Acordo da Sexta-Feira Santa. Na verdade, considera que faz o contrário", completa a nota da Comissão Europeia.

Na avaliação de Sefcovic, se a lei for aprovada como proposta "constituirá uma violação extremamente grave do Acordo de Retirada e do direito internacional".

Sefcovic se reuniu com o influente ministro do Gabinete, Michael Gove, em Londres, nesta quinta-feira, para discutir urgentemente esta questão.

Ontem, a AFP teve acesso a um anteprojeto elaborado por diplomatas europeus em Bruxelas, onde se considera a possibilidade de ação judicial contra Londres pelo polêmico projeto de lei.

"Assim que o projeto de lei for aprovado (conforme proposto), a Comissão pode iniciar processos de infração contra o Reino Unido por violação de obrigações de boa-fé", afirma o documento.