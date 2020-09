A Comissão Europeia (UE) advertiu, nesta quinta-feira (10), que não hesitará em recorrer a ações legais contra o polêmico projeto de lei britânico que revisa parcialmente os compromissos adotados no âmbito do Brexit.

Em um comunicado, o vice-presidente da Comissão, Maros Sefcovic, disse que esse projeto de lei "afetou seriamente a confiança" entre as partes e fez um apelo a Londres para que "retire essas medidas do projeto de lei o quanto antes e, de qualquer maneira, até o fim do mês".