Comunicado do Business Wire :BioCarbon Partners

Doze comunidades no Vale do Luangwa estão se beneficiando de pagamentos diretos em dinheiro de 50 milhões de kwachas zambianos (US$ 2,3 milhões) graças a uma parceria com a empresa de conservação florestal BCP (BioCarbon Partners).

O inovador Projeto REDD+ do Baixo Zambeze (LZRP) e o Projeto Florestas Comunitárias de Luangwa (LCFP), facilitados pela BCP em parceria com as comunidades, o Departamento Florestal da Zâmbia e o Departamento de Parques Nacionais e Vida Selvagem da Zâmbia resultaram na monetização direta dos recursos florestais pela população local.

Os projetos da comunidade público-privada definem um novo padrão na conservação das florestas que coloca o país africano na vanguarda dos esforços globais para combater a mudança climática, protegendo os recursos florestais e criando oportunidades de sustento para a população local.

Sua Alteza Real o Chefe Bunda Bunda disse: "Minha comunidade tem trabalhado duro para este sucesso de verificação do REDD+ para a Zâmbia. Agradecemos ao governo por ajudar nossa tribo a acessar os benefícios do REDD+ e à BCP pela parceria, que aumentou o emprego, os meios de subsistência e os projetos de desenvolvimento".

O LZRP é o primeiro projeto REDD+ do mundo a passar por sete auditorias do Verified Carbon Standard (VCS), permitindo a geração de receita de créditos que compensam as pegadas de carbono de organizações que produzem gases de efeito estufa. O LZRP também foi o primeiro projeto REDD+ na África a alcançar a validação de ouro triplo sob o Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS) para impacto social excepcional.

O CEO da BCP, Hassan Sachedina, afirmou: "Temos o privilégio de apoiar os esforços do governo e da comunidade para conservar o ecossistema Luangwa-Baixo Zambeze, um dos maiores redutos de vida selvagem remanescentes na Terra.

"Este ano foi complicado devido à pandemia. O financiamento para o turismo e a conservação diminuiu, mas por meio dos esforços extraordinários de nossos parceiros, como o Departamento Florestal, o LCFP canalizou 50 milhões de kwachas zambianos de para as comunidades em 2020. Somos gratos pelo apoio da USAID [Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional] ao desenvolvimento do LCFP. Este é apenas o começo de um modelo de conservação autossustentável de longo prazo que beneficia as comunidades e a vida selvagem".

Com 944 mil hectares, o LCFP com validação de ouro triplo do CCBS é o maior projeto da África em hectares e melhora a vida de 217 mil pessoas em 12 tribos, enquanto o LZRP cobre 40 mil hectares e beneficia 7 mil pessoas em uma tribo.

Sobre a BCPA BCP é uma empresa líder em conservação social na África com a missão de tornar a conservação do habitat da vida selvagem algo valioso para as pessoas. A BCP emprega mais de 160 pessoas em 13 tribos na Zâmbia, em parceria para ajudar a conservar 1 milhão de hectares de habitat em ecossistemas críticos. www.biocarbonpartners.com

