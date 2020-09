Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos permaneceram estáveis na comparação com a semana anterior, mas com um número acima do esperado pelos analistas, de acordo com dados divulgados pelo Departamento do Trabalho.

Na semana encerrada em 5 de setembro foram registrados 884.000 novos pedidos, assim como na semana anterior, que teve o dado revisado em alta.

Os analistas esperavam 813.000 novos pedidos de seguro-desemprego na semana em consideração.