Comunicado do Business Wire :Blue Ocean Robotics

A pandemia de Covid-19 aumentou permanentemente os requisitos de limpeza e desinfecção em escala global. Em mais de 60 países, os distribuidores da UVD Robots estão enfrentando alta demanda de hospitais, aeroportos, hotéis, shoppings, empresas de alimentos, indústrias de limpeza, navios de cruzeiro, empresas farmacêuticas, complexos de escritórios e muitos outros que procuram obter soluções para garantir ambientes livres de infecção.

The new robot is based on massive learning and response from the global market over 5 years, including hospitals and other customer groups with high level experience in infection control. This deep insight and knowhow have been digitalized and put in algorithmic form resulting in a wide range of new features and functionalities now launched with the robot and deployed in an early release at many customer sites around the world. (Photo: Business Wire)

"Projetamos o robô UV mais avançado do mundo, que também é o mais simples de usar do mundo", disse Per Juul Nielsen, Diretor Executivo da UVD Robots. "Qualquer pessoa pode instalar o robô em questão de minutos e colocá-lo em operação imediatamente, desinfetando bactérias e vírus do ar e de qualquer superfície."

O robô de terceira geração da UVD Robots também pode navegar e operar em ambientes muito pequenos e estreitos, o que abre novas oportunidades de mercado, como a desinfecção autônoma de pequenos quartos de hotel. O novo robô ocupa uma área significativamente menor do que seu antecessor, embora tenha exatamente a mesma capacidade de desinfecção.

"Nosso robô de desinfecção UV-C móvel e autônomo de terceira geração é o primeiro de sua geração e definitivamente uma revolução em muitos aspectos, que mudará para sempre o futuro do uso de robôs UV-C para desinfecção em diversos setores," disse o Presidente do Conselho da UVD Robots, Claus Risager, e continuou, "O robô tem um sistema de segurança incomparável que usa quatro níveis de segurança, permitindo que o robô se mova em todos os tipos de ambientes - mesmo em áreas de tráfego intenso - pois se desliga se as pessoas chegarem muito perto. Ele tem uma capacidade ímpar de detectar, documentar e mostrar aos usuários o quanto uma área está bem desinfetada, permitindo que os usuários ajustem o processo de forma fácil e rápida, e otimizem a qualidade, se necessário. Uma característica não encontrada em nenhum outro robô de desinfecção UV-C no mundo. Todos estes recursos exclusivos estão patenteados."

UVD Robots é uma subsidiária de um dos grupos com liderança mundial no desenvolvimento de robôs de serviço profissional, Blue Ocean Robotics, que também inclui subsidiárias como GoBe Robots e PTR Robots.

