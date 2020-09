Membro da organização de Navalny é atacado por desconhecidos na Rússia

Um militante da organização do líder da oposição russa Alexei Navalny foi agredido por desconhecidos na noite de quarta-feira (9), na cidade de Chelyabinsk (ao leste), dias antes das eleições locais - informaram seus familiares.

"O coordenador da nossa sede, Alexei Baraboshkin, foi atacado por desconhecidos, que o espancaram. Não levaram nem seu telefone, nem seu dinheiro", anunciou a equipe de Alexei Navalny em sua página VK, acrescentando que os serviços de saúde temem que ele tenha sofrido uma fratura craniana.

O adversário recebia ameaças há semanas, segundo o texto. Uma foto mostra Baraboshkin com os golpes sofridos no rosto.

Neste fim de semana, há eleições na região de Chelyabinsk, entre os Urais e a Sibéria, bem como em outras regiões da Rússia, para escolher os deputados do parlamento regional.

Internado em um hospital de Berlim depois de ser transferido da Rússia, Navalny foi submetido em agosto, de acordo com seus médicos, a um envenenamento com uma substância neurotóxica da época soviética.

No início desta semana, as instalações de um partido político também apoiado por Navalny foram atacadas com um produto químico usado por veterinários, na cidade de Novosibirsk (centro-sul).

As eleições regionais serão realizadas em três dias. O partido do presidente Vladimir Putin chega à reta final enfraquecido pela crise econômica, por escândalos de corrupção e pelos protestos em vários lugares. Ainda assim, continua sendo favorito na maioria das regiões.