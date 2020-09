O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira a Europa "uma voz mais unida e clara" ante a Turquia, que "não é mais um sócio" na região do Mediterrâneo oriental.

"Os europeus devem ser claros e firmes com o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan, que hoje tem um comportamento inaceitável", disse Macron antes de uma reunião dos países do sul da Europa na ilha francesa da Córsega.

Ao mesmo tempo, o presidente francês expressou o "profundo desejo de voltar a estabelecer um diálogo frutífero com a Turquia".

"Tem acontecido práticas inaceitáveis na costa líbia" em relação à fragata francesa que operava sob o comando da Otan.

"A Turquia assinou acordos inaceitáveis com o Governo de Acordo Nacional da Líbia, negando os direitos legítimos da Grécia" e, por fim, a "Turquia tem práticas de perfuração na região cipriota que são inaceitáveis", denunciou.

Nos últimos meses o Mediterrâneo oriental, onde o presidente turco Erdogan defende uma política expansionista, se tornou um foco de tensões e a Grécia está na linha de frente.

A França demonstra apoio a Atenas e enviou navios de guerra e aviões de combate à região, uma iniciativa muito criticada pelo presidente turco.

Nesta quinta-feira, Emmanuel Macron abordará - com os chefes de Governo espanhol Pedro Sánchez, italiano Giuseppe Conte, grego Kyriakos Mitsotakis, português Antonio Costa, cipriota Nikos Anastasiades e maltês Robert Abela - as tensões no Mediterrâneo oriental em uma reunião em Porticcio, perto da baía de Ajaccio.

A ambição do fórum é reconstruir "uma paz mediterrânea, ou seja, uma área de circulação de culturas, conhecimento (...) e não uma área de conflito ou miséria", declarou Macron na quarta-feira.