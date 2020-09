Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics ganhou o prêmio "Melhor Solução de Gerenciamento de Decisão" no AI Breakthrough Awards 2020. A empresa recebeu este prêmio pela solução QUIQspread?, uma ferramenta de divulgação financeira automatizada, e pela sua solução de gerenciamento de ciclo de vida de crédito CreditLens?.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200910005318/pt/

A solução QUIQspread usa aprendizado de máquina para entender as políticas de divulgação de dados financeiros de uma instituição. A ferramenta foi criada com base no conhecimento de divulgação financeira e recursos de dados expansivos da Moody's Analytics - ela está capacitada nas finanças de mais de 22 milhões de empresas privadas, o que ajuda a melhorar imediatamente a precisão dos "spreads" dos clientes. Quanto mais spreads executa, mais inteligente se torna e menos tempo e recursos requer. Para garantir a escalabilidade, a ferramenta QUIQspread foi construída como uma solução de software como serviço.

A solução QUIQspread se integra facilmente com os sistemas de empréstimos internos dos clientes e com a solução CreditLens da Moody's Analytics. Esta solução baseada em nuvem combina o acesso a nossos dados e análises incomparáveis com recursos de digitalização e automação, permitindo que as empresas tomem decisões de crédito melhores e mais rápidas. As empresas que usam a solução CreditLens podem executar demonstrações financeiras por meio da ferramenta QUIQspread sem sair da plataforma.

"Estamos honrados em ganhar este prêmio no AI Breakthrough Awards", disse Eric Grandeo, diretor sênior da Moody's Analytics. "Em tudo o que fazemos na Moody's Analytics, nosso objetivo comum é ajudar os clientes a tomar melhores decisões. Receber o prêmio de Melhor Solução de Gerenciamento de Decisão é especialmente gratificante."

A solução QUIQspread foi desenvolvida pelo Moody's Analytics Accelerator, o motor de inovação da empresa. O Accelerator usa tecnologias emergentes para criar novas soluções de gerenciamento de risco.

No ano passado, a Moody's Analytics ganhou o prêmio de Melhor Solução de IA de Serviços Financeiros no Artificial Intelligence Awards com a solução QUIQspread.

Saiba mais sobre o AI Breakthrough Awards.

Esta vitória se soma à nossa lista crescente de reconhecimento do setor.

Sobre a Moody's AnalyticsA Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. A nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita para o cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou visite nosso Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou uma receita de US$ 4,8 bilhões em 2019, com cerca de 11,2 mil trabalhadores a nível global e presença em 40 países.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200910005318/pt/

JUSTIN BURSZTEIN Comunicações da Moody's Analytics +1.212.553.1163 justin.bursztein@moodys.com Assessoria de Imprensa da Moody's Analytics moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.