ONU retoma proteção da clínica do prêmio Nobel da Paz Mukwege

Policiais da ONU protegem, desde quarta-feira (10), a clínica Panzi em Bukavu, no leste da República Democrática do Congo (RDC), dirigida pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz Denis Mukwege, após ameaças sofridas por este médico em seu país.

A clínica Panzi atende a mulheres que sofreram violência sexual na província de Kivu do Sul, no leste da RDC, e também se tornou a casa deste médico, após um ataque fracassado contra ele em sua residência em 2012.

"Damos as boas-vindas à reenvio das forças da Monusco (Missão da ONU na RDC) em Panzi, desde esta manhã, para garantir a segurança dos doentes e dos funcionários", disse o famoso ginecologista, um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 2018.

Policiais da ONU pararam de monitorar a clínica em maio passado, devido à pandemia do novo coronavírus, de acordo com uma porta-voz de Mukwege.

Em 31 de julho, o médico denunciou no Twitter novas ameaças contra ele e seus familiares, após relatar um massacre de civis na província, dias antes.

"O governo da RDC e a ONU devem tomar medidas urgentes e concretas para proteger Denis Mukwege", pediu a Anistia Internacional.

No final de agosto, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu à República Democrática do Congo uma "ação rápida" para levar à Justiça os autores das ameaças de morte contra o Prêmio Nobel da Paz.

Na terça-feira (8, Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, comentou que cabe às autoridades congolesas garantir a segurança de seus cidadãos, mas afirmou que "a missão de paz dá todo apoio possível dentro de seus meios limitados".