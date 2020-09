Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global inicia a expansão na Austrália por meio de um Acordo de Colaboração com a A&A; Tax Legal Consulting, agregando amplitude à sua plataforma global na região da Australásia.

Com escritórios em Melbourne e Sydney, a A&A; Tax Legal Consulting foi fundada em 2010 pelo sócio gerente do escritório, Cameron Allen. A empresa de consultoria independente oferece uma gama abrangente e integrada de soluções de impostos diretos e indiretos, bem como impostos sobre mobilidade global, implementação e processamento de negócios, serviços corporativos, jurídico, finanças corporativas e serviços de preços de transferência para clientes locais e internacionais.

"Entendo o que é um serviço perfeito e de primeira classe e estamos ansiosos para colaborar com todos os profissionais da Andersen em todo o mundo que incorporam totalmente esses valores", disse Cameron. "Esta colaboração é fundamental para expandir as oportunidades para nosso pessoal e trazer as melhores soluções para nossos clientes em todo o mundo."

"Cameron e sua equipe de especialistas têm ampla experiência e excelente reputação no mercado, o que fornece uma forte âncora para nossa organização nesta região", disse o presidente global da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz. "A empresa se esforça de forma consistente para fornecer os melhores serviços da categoria, complementares à nossa plataforma global. Estamos muito satisfeitos por trabalharmos juntos com indivíduos da mesma opinião para desenvolver uma cobertura abrangente e soluções sinérgicas para nossos clientes em todo o mundo."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de seis mil profissionais no mundo todo e está presente em 198 localidades, por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

