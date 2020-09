Quatro soldados do Mali morrem em ataque no centro do país

Quatro soldados do Mali morreram nesta quarta-feira (9) em um ataque no centro do país, um dos principais focos da violência que há anos atinge o país em guerra, anunciaram fontes de segurança.

O ataque ocorreu perto de Alatona, não muito longe de Niono, informaram o Ministério da Segurança e o governo local.

Até o momento o ataque não teve autoria identificada, mas o centro de Mali é palco de ataques de extremistas e da violência intercomunitária.

"O saldo provisório que recebemos no momento é de que há quatro soldados mortos e dois veículos destruídos", informou à AFP um alto funcionário do governo que pediu o anonimato. Um tenente está entre os mortos.

Este é o quarto ataque significativo contra as forças de segurança do Mali desde que os militares retiraram o presidente Ibrahim Boubacar Keita do poder em 18 de agosto em um golpe. Já ocorreram 22 mortes.

Mas desde a eclosão da independência e das revoltas extremistas no norte do país em 2012, centenas de soldados e guardas morreram. A violência chegou ao centro do país, apesar do envio de forças francesas e internacionais, e se espalhou para os vizinhos Burkina Faso e Níger.