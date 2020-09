Casa Branca quis restringir informação sobre interferência russa nas eleições

Um alto funcionário da inteligência dos EUA informou ter recebido ordens da Casa Branca para parar de relatar sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de novembro e, em vez disso, destacar os esforços da China e do Irã, de acordo com sua denúncia divulgada nesta quarta-feira (9).

Brian Murphy, um alto funcionário do escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna (DHS), relatou que em maio deste ano recebeu ordens do secretário interino de Segurança Interna, Chad Wolf, para parar de fornecer análises de inteligência sobre a ameaça de interferência russa nos Estados Unidos.

Murphy acrescentou em sua denúncia que Wolf lhe disse que a ordem partiu do assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, Robert O'Brien.

A queixa foi feita por Murphy na condição de "informante", que permite a um funcionário normalmente sujeito a sigilo divulgar uma conduta claramente ilegal.

De acordo com agências de inteligência dos EUA, a Rússia interferiu nas eleições de 2016 em benefício do republicano Donald Trump, cuja equipe de campanha foi acusada de conluio com Moscou.

Após uma longa investigação que amargou a primeira metade do mandato do magnata, o então procurador especial Robert Mueller explicou que não havia encontrado "evidências suficientes" de um acordo entre a Rússia e a equipe de Trump, mas descreveu uma série de pressões preocupantes sobre sua investigação.

Segundo a denúncia apresentada na quarta-feira, Murphy também foi solicitado a modificar um documento oficial da inteligência norte-americana sobre grupos de supremacia branca "para diminuir o perigo dessa ameaça e incluir informações sobre a relevância dos grupos violentos de esquerda".