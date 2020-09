Comunicado do Business Wire :Lineage Logistics, LLC

A Lineage Logistics, LLC ("Lineage" ou a "Empresa"), a maior e mais inovadora fornecedora de logística com controle de temperatura do mundo, anunciou hoje que atingiu a meta de sua campanha "Share A Meal" (Compartilhe uma refeição) para ajudar a fornecer 100 milhões de refeições a pessoas necessitadas em resposta à COVID-19.

Como resultado das doações financeiras feitas à Feeding America - a maior organização de combate à fome de âmbito nacional dos Estados Unidos - em apoio à campanha, a Lineage foi nomeada Parceira Visionária da Feeding America®. Os Parceiros Visionários da Feeding America são reconhecidos por suas generosas contribuições ou compromissos de US$ 4 milhões ou mais, doações iguais ou superiores a 40 milhões de libras em alimentos e produtos de supermercado, ou doações combinadas de US$ 2 milhões ou mais e 20 milhões de libras ou mais de alimentos e produtos de supermercado. O anúncio coincide com o Hunger Action Month? (Mês da ação contra a fome) da Feeding America em setembro, que convoca pessoas de todos os Estados Unidos a se unirem à rede Feeding America para combater a fome.

"A Lineage se encontra em uma posição única para ajudar diretamente a superar os desafios da insegurança alimentar, e sinto imenso orgulho de liderar uma empresa que segue vivendo tão ativamente nosso propósito de ajudar a alimentar o mundo", declarou Greg Lehmkuhl, presidente e diretor executivo da Lineage. "Somos extremamente gratos a todos os parceiros de nossa campanha 'Share A Meal' que se uniram a nós para apoiá-la. Sem cada um desses parceiros, simplesmente não teria sido possível atingir uma meta tão ambiciosa."

A Lineage lançou sua campanha "Share A Meal" em 23 de março de 2020, convocando influenciadores globais, pessoas e líderes da cadeia alimentar para ajudarem a fornecer 100 milhões de refeições a pessoas afetadas pela COVID-19 e combater a emergência alimentar surgida com a pandemia. A campanha adotou uma abordagem multifacetada e inovadora para ampliar a conscientização e arrecadar recursos que envolveu doações de tempo, experiência, serviços e emprego.

"Ser considerado Parceiro Visionário da Feeding America é uma prova de nosso sólido compromisso com a organização e sua incrível missão", afirmou Kevin Marchetti, cofundador e sócio-gerente da Bay Grove, o principal escritório de investimento que respalda a Lineage. "Levamos muito a sério nossa responsabilidade de ajudar a alimentar o mundo e consideramos isso parte de nossa obrigação não só de gerar um impacto positivo, mas também de seguir difundindo conscientização sobre o problema do desperdício de alimentos, particularmente durante o Hunger Action Month."

Estabelecida em 2019, a parceria da Lineage com a Feeding America continuará apoiando o combate à fome para além dos impactos gerados pela COVID-19. A Lineage empresta sua experiência em cadeia de abastecimento nas áreas de logística, segurança, gestão de estratégia e ciência de dados para ajudar a reduzir o desperdício de processo e simplificar suas operações para servir com mais eficiência a comunidades necessitadas.

Sobre a Lineage Logistics

A Lineage é a maior e mais inovadora fornecedora de soluções de logística de temperatura controlada do mundo. A experiência da Lineage em soluções logísticas completas, sua incomparável rede imobiliária e seu uso de tecnologia combinam para promover a segurança dos alimentos, aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, reduzir o impacto ambiental e minimizar o desperdício da cadeia de suprimentos. Como resultado, a Lineage ajuda os clientes de empresas Fortune 500 e das empresas familiares a aumentar a eficiência e proteger a integridade da sua cadeia de suprimento com temperatura controlada. Em reconhecimento às inovações líderes da empresa, a Lineage foi reconhecida como a principal empresa de ciência de dados na lista anual das empresas mais inovadoras do mundo de 2019 da Fast Company, além de estar classificada globalmente em 23.º lugar em uma avaliação de milhares de empresas em todo o mundo. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a Bay Grove

A Bay Grove é uma empresa de investimento de capital dedicada ao investimento em parcerias com fortes equipes de gerenciamento e ao desenvolvimento de investimentos em plataformas de longo prazo. Desde 2008, a Bay Grove construiu a Lineage Logistics por meio de aquisições e investimentos realizados em parceria com empreendedores, clientes e funcionários. A empresa tem uma profunda experiência no setor de armazenamento e logística e também procura realizar investimentos em outros setores atrativos. A sede da Bay Grove é em São Francisco, EUA. (www.bay-grove.com)

Sobre a Feeding America®

Feeding America® é a maior organização de combate à fome nos Estados Unidos. Através de uma rede de 200 bancos de alimentos e 60 mil pontos de distribuição de alimentos e programas de refeições, fornecemos refeições para mais de 40 milhões de pessoas a cada ano. A Feeding America também apoia programas que combatem o desperdício de alimentos e melhoram a segurança alimentar entre as pessoas que servimos; educa o público sobre o problema da fome; e defende uma legislação que proteja as pessoas da fome. Indivíduos, instituições de caridade, empresas e governo têm um papel no combate à fome. Doe. Seja voluntário. Defenda. Eduque. Juntos, podemos acabar com a fome. Acesse www.feedingamerica.org, encontre-nos no Facebook ou siga-nos no Twitter.

