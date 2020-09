Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

À medida que a Graduate Hotels continua a reabrir suas instalações em todo o país, a empresa tomou medidas adicionais para garantir a saúde e a segurança de seus hóspedes e associados através do programa Graduate Cares®. Criado em parceria com os melhores profissionais da área de saúde da Cleveland Clinic e de especialistas em limpeza e desinfecção da P&G; Professional, a divisão para clientes longe de casa da Procter & Gamble, e a American Hotel & Lodging Association (AHLA), o Graduate Cares foi idealizado para atender aos padrões dos especialistas mais confiáveis do setor e repensar os procedimentos de limpeza de ponta a ponta e de interação com os hóspedes.

Uma pesquisa recente da P&G; Professional descobriu que 70% dos hóspedes do hotel têm uma definição muito mais rigorosa de "limpeza do hotel", desde o surgimento da COVID-19, e mais de 50% esperam uma limpeza mais completa e frequente, além de transparência em torno do que o hotel está fazendo para manter os hóspedes seguros e quartos limpos, incluindo sinais visíveis de limpeza e sinalização ao redor da propriedade.

"A saúde e segurança de nossos hóspedes sempre foi uma prioridade na Graduate Hotels, e temos usado os últimos meses para nos concentrar em como podemos ampliar este elemento da experiência para atender às necessidades atuais dos viajantes", disse o presidente da Graduate Hotels, David Rochefort. "Estamos honrados de fazer esta parceria com os maiores especialistas nos setores de saúde, limpeza e hospitalidade para criar o Graduate Cares e oferecer aos hóspedes e associados um programa de limpeza de primeira classe. À medida que continuamos a reabrir o nosso portfólio da Graduate Hotels, temos o prazer de oferecer uma experiência que ajuda a garantir a segurança e o bem-estar de todos que entram por nossas portas."

O programa Graduate Cares está em vigor em cada uma das 26 propriedades da Graduate Hotels em todo o país; os novos protocolos exigem maiores medidas de segurança no check-in e check-out dos hóspedes, os quartos devem ser totalmente limpos e higienizados com níveis de limpeza de nível hospitalar, com especial atenção prestada a: portas e maçanetas, interruptores e controles de iluminação, controles remotos e outras superfícies de alto contato em quartos de hóspedes e áreas comuns. Além disso, cada propriedade utilizará sinalização visível para compartilhar os protocolos e produtos de limpeza utilizados, incluindo nos quartos após a limpeza, para que os hóspedes possam ter certeza de que os espaços estão limpos, desinfetados e protegidos.

Protocolos rigorosos também foram estabelecidos para a segurança de todos os funcionários, tanto para aqueles que interagem com os hóspedes quanto para os que não interagem. Todos os associados participarão do treinamento avançado de conscientização sobre a saúde, verificações diárias de bem-estar e procedimentos de lavagem das mãos obrigatórios e aumentados, e serão obrigados a usar luvas, máscaras faciais e protetores.

"Ao longo de nosso relacionamento com a Graduate Hotels, vimos que a limpeza e a segurança estão no centro da experiência de seus hóspedes e temos orgulho de apoiar seus hotéis enquanto recebem alunos, ex-alunos e hóspedes de volta aos seus locais em todo o país", disse Paul Edmondson, vice-presidente na P&G; Professional na América do Norte. "Conforme as pessoas retomam as suas viagens, é mais importante do que nunca que os hotéis alcancem e mantenham um alto nível de limpeza e desinfecção. A P&G; Professional tem marcas importantes como a Dawn Professional, Safeguard, Spic and Span e Comet para ajudar a garantir que os espaços sejam limpos, desinfetados e protegidos para os funcionários e hóspedes da Graduate Hotels, enquanto alcançam estes novos padrões de limpeza."

Para obter mais detalhes sobre o programa Graduate Cares, visite www.graduatehotels.com ou faça o download da visão geral do programa aqui.

Sobre a Graduate Hotels®

A Graduate Hotels é uma cadeia de qualidade artesanal de hotéis que residem em cidades dinâmicas com universidades por todo o país. Cada hotel homenageia a herança de sua exclusiva cidade por meio de referências culturais à comunidade local. Lançada em 2014, existem atualmente 26 hotéis nos EUA e mais 9 hotéis com inauguração prevista para o final de 2021. A Graduate Hotels é propriedade da Adventurous Journeys (AJ) Capital Partners, uma incorporadora, proprietária e operadora imobiliária verticalmente integrada com sede em Chicago, fundada por Ben Weprin em 2008. Para mais informações sobre a Graduate Hotels, acesse www.graduatehotels.com.

Sobre a Procter & Gamble Professional

A P&G; Professional é a divisão da Procter & Gamble que serve clientes longe de casa, em setores como hospitalidade, serviços alimentícios, limpeza e manutenção de prédios, cuidados com a saúde, de alimentos/medicamentos/do público em massa, além de lojas de conveniência. A P&G; Professional oferece soluções completas utilizando a escala de sua empresa controladora, marcas confiáveis e pontos fortes no mercado e compreensão do consumidor. A P&G; Professional apresenta marcas como a Tide® Professional, Dawn® Professional, Cascade® Professional, Mr. Clean® Professional, Febreze® Professional, Swiffer® Professional, Comet®, Spic and Span®, Bounty®, Safeguard®, além de sua própria marca, a P&G; Pro Line®. Visite www.pgpro.com para as últimas informações sobre as soluções e serviços da P&G; Professional.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200909006045/pt/

Para perguntas de imprensa à Graduate Hotels, entre em contato com Amy Wexler em awexler@graduatehotels.com

Para consultas à P&G; Professional, entre em contato com Renee Buchanan em buchanan.rd@pg.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.