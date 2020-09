Casa Branca quis restringir informação sobre interferência russa nas eleições

Um alto funcionário da inteligência dos EUA informou ter recebido ordens da Casa Branca para parar de relatar sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de novembro e, em vez disso, destacar os esforços da China e do Irã, de acordo com sua denúncia divulgada nesta quarta-feira (9).

Brian Murphy, um alto funcionário do escritório de Inteligência e Análise do Departamento de Segurança Interna (DHS), relatou que em maio deste ano recebeu ordens do secretário interino de Segurança Interna, Chad Wolf, para parar de fornecer análises de inteligência sobre a ameaça de interferência russa nos Estados Unidos.

Murphy acrescentou em sua denúncia que Wolf lhe disse que a ordem partiu do assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump, Robert O'Brien.