Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje a aquisição da nFrames, empresa de tecnologia que desenvolve o SURETM, software líder de mercado para reconstrução de superfícies 3D com imagens e sensores lidar. Isso possibilitará a fusão de imagens com o sistema de informações geográficas 3D GIS, permitindo que usuários da nFrames e da Esri capturem e analisem dados 3D provenientes de varredura aérea, com drones ou sensores em solo de modo uniforme em um processo automatizado do início ao fim.

O SURE dimensiona a criação de dados 3D para conjuntos de dados e projetos de imagens aéreas de grandes cidades e territórios inteiros, proporcionando mais precisão, velocidade e simplicidade a fluxos de trabalho de fotogrametria profissional nas próprias instalações ou na nuvem. Com essa aquisição, a Esri obtém um mecanismo de produção robusto que transforma dados de imagem e sensores lidar em nuvens de pontos, malhas 3D fototexturizadas e orthos reais. Usuários governamentais, de planejamento urbano ou arquitetura, engenharia e construção (architecture, engineering and construction, AEC) podem usar o SURE para gerar mapas 3D em escalas que vão desde locais de construção individuais até cidades e países inteiros, tudo de modo completamente automatizado em resolução superior e taxas de repetição inéditas.

"A nFrames é uma importante fornecedora de software e serviços de reconstrução de imagens 3D, e tenho a satisfação de receber a empresa na família Esri", declarou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "A Esri segue seu caminho de inovação para criar uma experiência multidimensional, e essa aquisição amplia nossa capacidade de criar dados 3D de altíssima qualidade a partir de imagens, o que é fundamental para os nossos clientes dos setores de administração municipal, planejamento e AEC."

O software SURE se tornará parte da plataforma ArcGIS da empresa. Futuramente, a Esri disponibilizará os recursos do SURE no ArcGIS Drone2Map e no Site Scan para o ArcGIS, permitindo que os usuários criem melhores malhas, nuvens de pontos e orthos reais a partir de suas imagens de drone. Isso vai melhorar ainda mais os recursos de mapeamento ortho e processamento de imagens de drones do ArcGIS em toda a plataforma.

"Damos com grande entusiasmo o próximo passo em nossa missão de capacitar organizações com tecnologia líder para captura de realidade com múltiplos sensores, do ar ao solo", afirmou Konrad Wenzel, diretor executivo e cofundador da nFrames. "Trabalhando juntamente com a Esri, poderemos liberar todo o valor dos dados de superfície 3D por meio de GIS ao conectar geometria com metainformações para proporcionar contexto espacial. Essa cadeia totalmente automática que vai da captura à análise de dados permitirá decisões mais inteligentes."

A sede da nFrames se tornará um novo centro de pesquisa e desenvolvimento da Esri baseado na cidade alemã de Stuttgart, dedicado a tecnologia de última geração para a captura de realidade. Esse centro de pesquisa e desenvolvimento vai continuar seu trabalho com a tecnologia SURE, prestar suporte aos clientes do SURE e também para o 3D GIS em toda a sua linha de produtos.

"Mal podemos esperar para trabalhar nessa visão como parte de uma organização global e líder de mercado, desenvolvendo soluções de ponta com uma crescente equipe e servindo a nossos clientes e parceiros com a mesma paixão de sempre", prosseguiu Wenzel.

Para saber mais sobre a Esri e o software SURE, acesse go.esri.com/esri-and-nframes.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberar todo o potencial dos dados, visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

Copyright © 2020 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo de globo da Esri, ArcGIS, Drone2Map, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos Estados Unidos, na Comunidade Europeia ou em outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços mencionados neste comunicado podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas comerciais registradas dos respectivos proprietários da marca.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200909005967/pt/

Jo Ann Pruchniewski Relações Públicas da Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: jpruchniewski@esri.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.