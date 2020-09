Holanda indenizará sobrevivente de ataque aéreo no Iraque

A Holanda anunciou que pagará uma indenização, cujo valor é desconhecido, a um sobrevivente de um bombardeio aéreo efetuado pelo exército holandês no Iraque em meio ao combate contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Em uma carta à câmara baixa do Parlamento nesta terça-feira (9), a ministra holandesa da Defesa, Ank Bijleveld-Schouten, anunciou ter decidido "prosseguir com uma oferta voluntária de compensação por razões humanitárias".

o valor não foi divulgado, segundo a ministra em parte a pedido dos atingidos.

Segundo a emissora pública holandesa NOS, o pagamento seria de pouco menos de um milhão de euros.

Em setembro de 2015, o exército holandês bombardeou uma casa em Mossul, no norte do Iraque, que supostamente abrigava membros do EI, segundo informações da coalizão internacional anti-extremista.

Mais tarde, descobriu-se que essa informação estava incorreta e que na verdade tratava-se da casa de um civil. O ataque deixou quatro mortos.

Razzo, um dos sobreviventes, relata ter perdido a esposa, a filha, o irmão e o sobrinho, e por isso havia entrado com o pedido de indenização.

No entanto, a indenização não significa que o Estado holandês reconheça a responsabilidade no incidente, alertou o Ministério da Defesa, que avalia que não houve "uso ilegal de força".

Com esse gesto, a ministra quer compensar Razzo pelo "enorme sofrimento humano que lhe foi infligido e pelos danos materiais que sofreu".

Dezenas de iraquianos também estão reivindicando indenização por danos do estado holandês após um bombardeio ocorrido em junho de 2015 contra o EI em Hawija (norte), que deixou cerca de 70 vítimas civis.