Vice-presidente do Afeganistão é alvo de ataque a bomba e explosão deixa 6 mortos

O vice-presidente afegão Amrullah Saleh foi alvo de um ataque a bomba no centro de Cabul na manhã desta quarta-feira, 9. Segundo seu porta-voz, Saleh escapou ileso, mas a explosão deixou ao menos seis mortos e 12 feridos, dentre eles alguns dos seguranças do vice-presidente.



Não houve reivindicação de autoria pelo ataque, que acontece em meio a negociações de paz entre o governo afegão e o Taleban.



"Hoje, mais uma vez, os inimigos do Afeganistão tentaram atingir Saleh, mas falharam nessa missão e Saleh escapou ileso", escreveu o porta-voz Razwan Murad no Facebook.



Saleh, que já foi chefe de inteligência, sobreviveu a várias tentativas de assassinato, incluindo uma em seu gabinete no ano passado, que deixou 20 mortos.



Oficiais e diplomatas alertaram que o crescimento da violência enfraquece a confiança necessária para o sucesso das negociações que têm como objetivo finalizar a insurgência iniciada quando o Taleban foi retirado do poder em Cabul por forças estadunidenses em 2001. (com agências internacionais)