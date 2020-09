Obesidade é grande fator de risco para jovens adultos com covid-19

Adultos jovens (18-34 anos) com obesidade, bem como diabetes e hipertensão, são mais propensos a precisar de ventilação mecânica ou morrer de covid-19, de acordo com um estudo com 3.000 pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos.

A análise, publicada nesta quarta-feira na revista Jama Internal Medicine, foi feita com pacientes hospitalizados entre abril e junho e confirma, em primeiro lugar, que negros e hispânicos são os mais afetados pela pandemia: representaram 57% dos jovens adultos internados e 49% dos falecidos ou intubados, enquanto são apenas 33% da população dos Estados Unidos.

Mas destaca-se no estudo que as pessoas com obesidade mórbida (com índice de massa corporal maior que 40), representaram 41% dos pacientes intubados ou que morreram.

Pessoas com hipertensão representaram 31% dos pacientes entubados e mortos, e com diabetes, 27%.

Jovens adultos com as três condições - obesidade mórbida, hipertensão e diabetes - tiveram o mesmo risco de morrer ou serem intubados que adultos saudáveis de gerações posteriores, com entre 35 e 64 anos, de acordo com os pesquisadores.

O estudo se soma a muitos outros que indicam que pessoas obesas têm maior risco de complicações por covid-19.

Uma "metanálise" compilando vários estudos envolvendo 399.000 pacientes, publicada em agosto na revista Obesity Reviews, estimou que pessoas obesas tinham o dobro do risco de serem hospitalizadas após contrair coronavírus em comparação com pessoas não obesas. O risco de morrer era 48% maior do que o deles.