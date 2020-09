Comunicado do Business Wire :Digital Currency Group

Digital Currency Group (DCG), uma empresa global que cria, compra e investe em empresas de blockchain, anunciou hoje a aquisição da Luno, uma importante empresa de compra e venda de criptomoedas. Com sede em Londres e com centros regionais em Singapura e Cidade do Cabo, a Luno cresceu significativamente nos últimos anos, com quase 400 funcionários e mais de 5 milhões de clientes em mais de 40 países. A DCG, com sede em Nova York, assumirá um compromisso financeiro significativo para ajudar a Luno a se expandir globalmente, tanto nas geografias onde a Luno já opera quanto em outras regiões. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados.

Liderada pelo cofundador e CEO Marcus Swanepoel, a Luno se tornou uma potência dos ativos digitais em muitos mercados emergentes e fronteiriços, proporcionando ferramentas de educação, conhecimento e investimento em ativos digitais para pessoas na África, Ásia e Europa. A Luno ajudou a ampliar a comunidade mundial de investimentos em criptomoedas e a empresa teve um crescimento recorde de sua base de clientes em 2020. A Luno é uma empresa de compra e venda líder em vários países com a maior porcentagem de propriedade de criptomoedas, incluindo África do Sul (a terceira maior porcentagem de cidadãos que possuem moedas digitais), Nigéria (quinta maior), Indonésia (sexta maior) e Malásia (décima maior).1

A DCG é uma empresa de investimento que apoiou mais de 160 empresas de blockchain no mundo inteiro. Além de seu portfólio de empresas, a DCG é a empresa controladora de várias subsidiárias integrais, incluindo a Grayscale Investments (a maior administradora de ativos de moeda digital do mundo), a Genesis (uma corretora "prime" líder em ativos digitais), a CoinDesk (a empresa de mídia e eventos mais importante da indústria) e a recém-lançada Foundry, que fornece expertise institucional, capital e inteligência de mercado para mineradores e fabricantes de bitcoin.

A DCG investiu pela primeira vez na Luno em sua rodada de incubação de novos negócios em 2014.

"Estamos orgulhosos de ter apoiado a Luno como um dos primeiros investidores e reconhecemos um compromisso compartilhado com a criação de empresas com a missão de ajudar a transformar os serviços financeiros tradicionais e melhorar a liberdade econômica para pessoas no mundo todo", disse o fundador e CEO da DCG, Barry Silbert. "A Luno é um negócio global de alto crescimento e existe uma grande oportunidade de se expandir organicamente e por meio de aquisições."

A DCG permite que suas subsidiárias operem como empresas independentes, fornecendo liderança, parceria e capital de investimento para ajudar a ampliar os negócios. A equipe de liderança da Luno permanecerá completamente intacta e Swanepoel liderará os esforços de aquisição em sua função de CEO.

"Os últimos sete anos foram incrivelmente empolgantes para a Luno - ajudando milhões de clientes nossos a terem acesso às criptomoedas pela primeira vez", disse Swanepoel. "A DCG tem sido uma parte integrante da história da Luno durante todo esse tempo e, desde o primeiro dia, estivemos totalmente alinhados em nossa visão e cultura. Ter o apoio total da DCG no momento em que vivemos um momento tão crucial de crescimento na indústria não é apenas um marco importante e empolgante para a Luno, mas, mais importante, irá acelerar significativamente nossa capacidade de alcançar nossa meta de ajudar a disponibilizar um sistema financeiro melhor a 1 bilhão pessoas até 2030."

"Estamos muito impressionados com Marcus e a equipe da Luno desde que fizemos nosso investimento inicial", acrescentou Silbert. "Marcus entende nossa cultura e aprecia o quão bem a Luno se encaixa na família DCG. Ele é um líder focado e de alta integridade, é exatamente o tipo de pessoa que queremos para dirigir uma de nossas empresas neste momento crítico em que o setor de criptomoedas está em um ponto de inflexão."

Fundada em 2013, a Luno foi apoiada pelo gigante global de tecnologia Naspers Group e Balderton Capital, entre outros. Durante esses últimos sete anos, a Luno manteve seu compromisso de atualizar o mundo para um sistema financeiro melhor. A empresa acredita que o sistema herdado foi construído para uma era não digital, ignorando as necessidades das pessoas modernas e acrescentando ineficiências e gatekeepers desnecessários. O mundo agora tem acesso a novas tecnologias, como Bitcoin e Ethereum, que mudarão fundamentalmente a forma como o mundo vê e usa o dinheiro. Assim como a comunicação está evoluindo de linhas fixas para telefones celulares, o dinheiro está finalmente alcançando outras revoluções da informação.

A Luno mantém escritórios regionais em Kuala Lumpur, Lagos, Jacarta e Joanesburgo e continuará se concentrando nas geografias existentes onde opera na Europa, África e Ásia. A equipe da Luno também desenvolveu um roteiro agressivo para o crescimento futuro e, em última instância, competirá com empresas de serviços financeiros no mundo todo. A Luno está contratando ativamente para cargos em vários países.

Sobre a Digital Currency Group

A DCG é uma empresa global que cria, compra e investe em empresas de blockchain no mundo todo. Fundada em 2015 pelo CEO Barry Silbert, a DCG é a investidora mais ativa no setor de blockchain, com a missão de acelerar o desenvolvimento de um melhor sistema financeiro por meio da proliferação de ativos digitais e tecnologia de blockchain.

Hoje em dia, a DCG está no epicentro da indústria, apoiando mais de 160 empresas em 35 países. A DCG também investe diretamente em moedas digitais e outros ativos digitais.

Além de sua carteira de investimentos, a DCG é a empresa controladora da Grayscale Investments, Genesis, CoinDesk e Foundry.

Sobre a Luno

A Luno é uma empresa líder global em criptomoedas com a missão de atualizar o mundo para um sistema financeiro melhor.

Cofundada pelo CEO Marcus Swanepoel e pelo CTO Timothy Stranex, a Luno foi lançada em 2013 e construiu uma equipe de quase 400 pessoas com sede em Londres e centros regionais em Singapura e Cidade do Cabo. Com mais de 5 milhões de clientes em mais de 40 países, os produtos e serviços da Luno fazem com que seja seguro e fácil comprar, vender, armazenar e aprender sobre criptomoedas como Bitcoin e Ethereum.

