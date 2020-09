Deputado opositor refugiado deixa embaixada chilena em Caracas

O deputado opositor venezuelano Freddy Guevara, aliado do líder parlamentar Juan Guaidó, deixou nesta quarta-feira a embaixada do Chile em Caracas, onde se refugiou há quase três anos, após receber indulto do presidente Nicolás Maduro, junto com uma centena de opositores.

"Declaro que continuo a luta, desta vez no terreno, porque tenho a oportunidade de fazê-lo", disse Guevara em seu primeiro comunicado à mídia após deixar a sede diplomática.

Refugiado na embaixada do Chile em Caracas desde novembro de 2017, Guevara foi um dos 110 perdoados por Maduro em 31 de agosto, entre parlamentares e colaboradores de Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela por cinquenta países.

O chefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, e os parlamentares Gilber Caro e Renzo Prieto, entre outros detidos, foram libertados após o indulto, medida que o líder da oposição chamou de "armadilha" diante das eleições parlamentares de dezembro.

Cerca de trinta partidos da oposição anunciaram que vão boicotar o processo por considerá-lo uma "fraude" eleitoral.

Guevara foi acusado de encorajar a violência em protestos que buscavam a saída de Maduro e que deixaram cerca de 125 mortos entre abril e julho de 2017.