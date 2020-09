Putin cancela sessão anual de perguntas e respostas com população

O presidente russo, Vladimir Putin, cancelou sua tradicional sessão anual de perguntas e respostas com os russos pela televisão - anunciou o Kremlin nesta quarta-feira (9).

Nela, por várias horas, Putin ouve e responde ao vivo reclamações da população.

Organizada anualmente desde 2001, com exceção de 2004 e de 2012, esta "Linha Direta" era uma oportunidade para Putin prometer resolver problemas de cada um, cobrar ações de autoridades regionais e, às vezes, fazer confidências sobre sua vida privada.

"Pode-se dizer que, nos últimos meses, o presidente tem mantido contato direto com a população", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Desde março, devido à pandemia do novo coronavírus, Putin tem realizado a maioria de suas reuniões por videoconferência e tem multiplicado as conversas sobre problemas diários com os governadores das regiões russas.

As entrevistas são transmitidas pela televisão pública.

De acordo com Peskov, alguns elementos da "Linha Direta" também poderão ser incluídos na tradicional coletiva de imprensa de Vladimir Putin em dezembro.