Festival de Toronto estende seu tapete vermelho virtual

O festival de cinema de Toronto, o maior da América do Norte, soma-se à onda virtual imposta pela pandemia do coronavírus, obrigando grandes celebridades a apresentarem seus filmes de forma remota.

A maior cidade do Canadá, que mantém suas fronteiras fechadas pelo vírus, costuma receber meio milhão de participantes, com tapetes vermelhos repletos de celebridades e estreias de uma variada gama de filmes, entre os muito prováveis concorrentes ao Oscar e produções independentes em busca de uma distribuidora.

Neste ano, porém, as próprias estrelas não estarão na lista de convidados do festival (TIFF), que começa em 10 de setembro.

Apenas os amantes do cinema que já vivem em Toronto poderão assistir a cerca de 50 estreias em cinemas drive-in e projeções com distanciamento social, muito menores do que os 300 filmes normalmente exibidos no festival canadense.

Os organizadores não jogam a toalha, porém, e têm apresentações programadas com celebridades e lendas como Martin Scorsese, Anthony Hopkins, Nicole Kidman e Kate Winslet. Eles participarão de eventos de gala e de bate-papos virtuais, como parte deste formato "virtual" que começa na quinta-feira.

"Queríamos fazer o festival. Era importante para nossa audiência, e achamos que precisamos de um pouco de inspiração e arte para oferecer", disse à AFP Cameron Bailey, um dos responsáveis pelo evento.

"Também existe o fato de que o negócio da indústria cinematográfica - a compra e a venda de filmes que acontece no nosso festival e em outros também - deve continuar", acrescentou.

- Projeções simultâneas -

Vários dos grandes festivais de cinema foram cancelados este ano, incluindo o glamouroso Cannes e o elitista de Telluride, no Colorado.

Toronto busca colaborar com outros festivais de outono (primavera no Brasil), como o de Veneza, que está em andamento, e o próximo de Nova York, para promover filmes em conjunto, em uma era difícil para a indústria após a paralisação forçada pela pandemia.

"Não teria sentido ser competitivo este ano, com tanto em jogo", disse Bailey.

O TIFF é considerado um importante trampolim para a glória do Oscar. Ganhadores recentes como "Greenbook - O guia" e "A forma da água" levaram a estatueta máxima da Academia, após ganharem em Toronto.

O festival abre este ano com o mais recente filme de Spike Lee, "Destacamento Blood", uma adaptação da obra "American Utopia" de David Byrne, que aborda temas como a violência policial e o racismo contra negros.

O TIFF vai até 20 de setembro.