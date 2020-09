Willian José, atacante do Real Sociedad, testa positivo para covid-19

O atacante brasileiro Willian José, do Real Sociedad, testou positivo para covid-19, nos exames realizados pelo clube espanhol entre integrantes da equipe e funcionários, informou o próprio jogador nesta terça-feira nas redes sociais.

"Quero anunciar que testei positivo no último teste covid-19. Triste por não poder ajudar meus companheiros de equipe no início da LaLiga (Campeonato Espanhol), mas vou continuar trabalhando e cuidando de mim para voltar o mais rápido possível", escreveu em sua conta do Instagram o atacante, com pasagens pelo São Paulo e Grêmio.

Pouco antes, o Real Sociedad havia anunciado um novo caso de coronavírus, sem revelar a identidade da pessoa afetada.

"Há um novo caso positivo dentro do elenco, que já está isolado em casa", divulgou o clube basco, que no dia 31 de agosto havia anunciado que o recém-contratado David Silva também estava infectado pelo vírus.

"O caso foi comunicado às autoridades sanitárias competentes", acrescentou o Real Sociedad, que estreia no Campeonato Espanhol contra o Valladolid, no domingo.

David Silva ainda não está recuperado, mas "Adnan Januzaj, Kevin Rodrigues e Mikel Oyarzábal estão agora disponíveis para trabalhar normalmente", depois de superadas as respectivas infecções.