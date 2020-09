Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO), uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo de negócio, e a Marelli anunciaram hoje que firmaram um acordo global de vários anos para serviços de engenharia automotiva.

Com escritórios operacionais em Saitama, Japão e Corbetta, Itália, a Marelli é um dos principais fornecedores mundiais independentes do setor automotivo.

As sinergias de integração desta parceria de todas as unidades de negócios ajudarão a Marelli a acelerar a valorização e concretizar a sua visão de transformar o futuro da mobilidade em colaboração com os seus clientes. Como parte deste acordo, a Wipro vai alavancar sua estrutura EngineeringNXT e sua forte experiência em engenharia automotiva para estabelecer uma fábrica de engenharia de software para a Marelli. Além disso, ajudará a melhorar a eficiência operacional da Marelli e agilizará o lançamento de tecnologias de ponta em soluções de conectividade e mobilidade sustentável.

O Dr. Detlef Juerss, vice-presidente executivo e diretor comercial de engenharia e tecnologia da Marellidisse, "Devido à rápida evolução da conectividade e mobilidade, a Marelli está expandindo suas capacidades de engenharia de software globalmente. A parceria Marelli-Wipro nos permitirá impulsionar a liderança em mobilidade e transformar nossos produtos às necessidades futuras do mercado. Estamos encantados em ter o benefício da experiência, capacidade e rapidez de execução da Wipro para a Marelli".

Harmeet Chauhan, vice-presidente sênior de serviços industriais e de engenharia da Wipro Limited,disse: "Estamos muito felizes por sermos escolhidos como parceiros estratégicos de engenharia da Marelli e esperamos apoiá-los na realização de sua visão. Nossa plataforma de oferta de serviços EngineeringNXT, apoiada por uma ampla experiência com os principais fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturers, OEM) e fornecedores automotivos mundiais, acelerará a capacidade da Marelli de inovar de acordo com suas necessidades, através deste engajamento estratégico". Essa parceria é uma comprovação do valor que agregamos ao setor automotivo e testemunha nossa crescente presença na Europa e no Japão, que são mercados estratégicos para nós."

Vinay Firake, vice-presidente sênior da unidade de negócios de fabricação da Wipro Limited disse, "A Wipro já é parceira de TI da Marelli, ajudando a empresa a padronizar, simplificar e aprimorar seus serviços de TI em nível global. Estamos felizes por termos sido selecionados como parceiros de engenharia da Marelli". Nossa parceria ampliada com a empresa é um testemunho do valor que temos fornecido a eles". Com este novo compromisso, estamos confiantes em conduzir melhores resultados comerciais para os consumidores automotivos, OEMs e grupo Marelli".

Sobre a Marelli

A MARELLI é uma das principais fornecedoras independentes do setor automotivo do mundo. Com um histórico forte e consagrado em inovação e excelência em fabricação, nossa missão é transformar o futuro da mobilidade trabalhando com clientes e parceiros para criar um mundo mais seguro, verde e conectado. Com cerca de 60.000 funcionários em todo o mundo, a presença da MARELLI inclui 170 instalações e centros de P&D; na Ásia, Américas, Europa e África, gerando receitas de 13,4 bilhões de euros (JPY 1.541 bilhões) em 2019.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo de negócio que oferece soluções para permitir a seus clientes fazerem negócios melhores. A Wipro oferece resultados de negócios vencedores através de sua experiência profunda na indústria e uma visão de 360 graus de "Negócios através da tecnologia". Ao combinar estratégia digital, design centrado no cliente, análise avançada e abordagem de engenharia de produto, a Wipro ajuda seus clientes a criar negócios bem sucedidos e adaptáveis. A Wipro é uma empresa reconhecida globalmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, com mais de 180 mil funcionários dedicados atendendo a clientes em seis continentes. Para obter mais informações, visite www.wipro.com.

