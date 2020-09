Trump prorroga moratória a exploração de petróleo na Flórida

O presidente americano, Donald Trump, tradicional defensor da indústria petroleira, anunciou nesta terça-feira que irá prorrogar a moratória de 10 anos para as perfurações na costa da Flórida, um gesto destinado a reforçar seu apoio no estado-chave para as eleições de novembro.

"Em poucos momentos, assinarei uma ordem presidencial que amplia a moratória para a perfuração em alto-mar na costa do Golfo da Flórida e a estende à costa atlântica do estado, bem como aos litorais da Geórgia e Carolina do Sul", informou Trump durante evento na cidade de Júpiter. A moratória para a perfuração no leste do Golfo do México, que deveria expirar em 2022, será prorrogada até 2032.

"Após muitas conversas com @realDonaldTrump sobre a importância de manter imaculada a costa da Flórida, alegro-me que ele prorrogue a moratória por 10 anos", tuitou o senador do estado Rick Scott, ex-governador republicano.

O rival democrata de Trump na corrida à Casa Branca, Joe Biden, apressou-se a assinalar que, "há poucos meses, Donald Trump planejava permitir a perfuração de petróleo e gás na costa da Flórida. Agora, a 56 dias das eleições, afirma, convenientemente, que mudou de opinião. Incrível."

A decisão vai de encontro a ações anteriores do governo Trump, que, em meados de agosto, aprovou uma medida que abrirá caminho para a perfuração de petróleo e gás numa reserva da vida silvestre no Alasca, lar dos ursos polares.

Em 2018, a Casa Branca informou que abriria quase todas as águas costeiras americanas para a perfuração de petróleo e gás, decisão que encontrou oposição em diversos estados e que ainda é impugnada nos tribunais.

A Flórida é chave para as eleições de novembro. Em 2016, Trump teve uma vitória apertada no estado, graças ao voto dos idosos, mas, este ano, o democrata Joe Biden aparece com uma pequena vantagem sobre o presidente nas pesquisas.