China celebra sua gestão do coronavírus; Europa tenta conter novos surtos

Os líderes da China organizaram nesta terça-feira (8) uma cerimônia para comemorar o que consideram uma histórica vitória sobre o coronavírus, enquanto a Europa luta contra surtos da pandemia e o número de mortos se aproxima de 900.000 no mundo e 300.000 na América Latina.

O presidente chinês, Xi Jinping, ressaltou em uma grande cerimônia realizada em Pequim em homenagem aos profissionais da saúde que a China havia superado "um teste histórico e extremamente difícil".

"Travamos uma grande batalha contra a epidemia que foi avassaladora para todos (...) Agora estamos na vanguarda mundial em termos de recuperação econômica e de luta contra a covid-19", declarou o mandatário em discurso.

A epidemia surgiu com força na cidade chinesa de Wuhan em dezembro, antes de propagar-se pelo mundo. Mas, oficialmente, a China registrou 4.634 óbitos por covid-19 desde então.

- América e Europa sofrem -

Enquanto a China comemora com pompa, as mortes, o medo, as quarentenas, as restrições e surtos seguem afetando o resto do mundo, onde acumulam-se mais de 27,4 milhões de infecções e 894.000 óbitos, de acordo com os últimos dados oficiais contabilizados pela AFP.

A América Latina e Caribe segue sendo a região mais castigada do mundo, com quase 300.000 falecidos e 7,8 milhões de casos.

O país mais atingido na região é o Brasil, com 127.464 mortos. O país, com mais de 210 milhões de habitantes, registra mais de 4,16 milhões de casos.

Já a Europa registra preocupantes novos focos da doença, principalmente na França e no Reino Unido, onde o número de contágios aumentou significativamente e as autoridades estenderam as restrições.

No Velho Continente, a pandemia matou mais de 219.000 pessoas e contaminou mais de 4,2 milhões.

Na Espanha, o balanço sobe em média de 7.000 a 8.000 casos por dia, um acúmulo que já supera meio milhões de contaminações. As autoridades, porém, autorizaram a volta às aulas para muitas crianças em Madri, mas sob rigorosos protocolos sanitários.

O Reino Unido, o país europeu com mais mortes (41.586), impôs confinamentos locais para evitar um nacional. Foram registrados 2.988 novos casos em 24 horas e os infectados totalizam 347.152 na Grã Bretanha e Irlanda do Norte.

Nesta terça-feira, o governo britânico anunciou que foram proibidas todas as reuniões de mais de seis pessoas -o limite vigente era de 30- a partir da próxima segunda-feira na Inglaterra como medida preventiva. Quem não cumprir com as regras poderá ser multado em 100 libras (cerca de 130 dólares), duplicada em caso de reincidência.

Isto se aplica para "reuniões no interior e no exterior, nas casas privadas, nos espaços públicos exteriores e lugares como pubs e restaurantes", de acordo com mensagem enviada pelo primeiro-ministro, Boris Johnson.

Também foi anunciado que a sessão do Parlamento Europeu prevista para a próxima semana em Strasbourg, na França, foi cancelada e deslocada para Bruxelas devido ao alto risco sanitário.

- A pandemia e a campanha -

Os Estados Unidos, que acusam a China de esconder a gravidade inicial do vírus, é o país do mundo mais atingido pela pandemia em número de casos (6,3 milhões) e mortes (quase 190.000).

Para piorar, um estudo publicado nesta terça-feira afirmou que o encontro de 460.000 motoqueiros em um evento em Dakota do Sul (centro) em agosto poderia ter provocado o surto de 260.000 novos casos de covid-19.

Como não podia deixar de ser, a pandemia é assunto recorrente nas campanhas dos presidenciáveis nas eleições de novembro, o republicano Donald Trump e seu rival democrata Joe Biden.

Trump insiste na possibilidade de se ter uma vacina antes das eleições, algo que os especialistas consideram muito improvável e que lhe valeu duros ataques dos democratas.

Ao mesmo tempo que vários laboratórios trabalham para desenvolver uma vacina, os cientistas celebram o uso de alguns medicamentos para atenuar os efeitos do coronavírus.

Oxigenoterapia, corticoides ou anticoagulantes já demonstraram sua eficácia, à medida que os médicos ampliaram os conhecimentos sobre o vírus e suas consequências.

De acordo com uma série de trabalhos publicados na revista médica americana Jama, os corticoides permitem reduzir em 21% a mortalidade após 28 dias entre os pacientes afetados gravemente pela covid-19, ao combater a inflamação.

- Jogos Olímpicos a "qualquer preço" -

O mundo do esporte foi abalado nas últimas horas pela pandemia. O diretor da Volta da França, Christian Prudhomme, testou positivo para covid-19 e terá que abandonar o evento durante uma semana.

De acordo com a organização, todos os ciclistas testaram negativo e podem continuar na prova.

Além disso, a líder do ranking mundial do tênis, a australiana Ashleigh Barty, anunciou que não vai disputar o torneio de Roland Garros, que ela venceu no ano passado, devido à epidemia.

"Há dois motivos para minha decisão: primeiro os riscos de saúde ainda existentes pela covid. O segundo é minha preparação, que não foi adequada", afirmou a tenista. Roland Garros deve começar no fim de setembro.

O atacante Kylian Mbappé, do PSG e da seleção francesa, foi diagnosticado com a covid-19 e está fora da partida entre França e Croácia nesta terça-feira.

Apesar das incertezas, os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados pelo coronavírus, devem acontecer no próximo ano "a qualquer preço", dados os esforços dos atletas na preparação, afirmou a ministra japonesa responsável pelo evento, Seiko Hashimoto.