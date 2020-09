Comunicado do Business Wire :KAL

A KAL, empresa de software para ATMs líder de mercado, anunciou a disponibilidade imediata de um documento que fornece uma análise aprofundada sobre a proteção de ATMs ao máximo possível.

Claramente, manter os caixas eletrônicos seguros é essencial. As redes de caixas eletrônicos são responsáveis por milhões de dólares em dinheiro e um ponto de acesso potencial aos sistemas internos de um banco que têm o poder de transferir grandes quantias de dinheiro ao redor do mundo.

Neste documento, o Diretor Executivo da KAL, Aravinda Korala, diz que os TPMs são a "raiz central da confiança" dos sistemas de computação e que "os TPMs devem ser implantados corretamente para proteger totalmente as redes de ATM."

Os TPMs são pequenos dispositivos semicondutores embutidos em todos os PCs e, às vezes, implementados na própria CPU. Os TPMs são um cofre seguro para chaves de criptografia e a raiz central de confiança que permite que as redes de computadores sejam totalmente bloqueadas. Os TPMs têm sido enviados dentro de PCs e laptops por muito tempo, mas muitas vezes não são totalmente implantadosem redes bancárias de ATM.

O objetivo deste artigo é educar e esclarecer a comunidade ATM sobre a segurança baseada em TPM e mudar a situação. É examinado o que os bancos devem fazer ao conceber sua arquitetura de segurança de ATM e como a indústria precisa aproveitar o TPM para bloquear o hardware, o software e a rede.

Explicando por que KAL acredita que é importante publicar este documento agora, Aravinda diz: "As ATMs entregam dinheiro para o mundo. O objetivo é que todos, em todos os lugares, tenham acesso seguro e protegido ao dinheiro e bloqueiem as redes utilizadas para entregar este dinheiro do modo mais precisa possível. O TPM pode tornar isto uma realidade."

Leia o documento em inglês aqui, TPMs são a raiz de toda a segurança, ou para outros idiomas, verifique nossos sites em idiomas locais, onde você pode ler o documento em alemão, francês, espanhol, italiano, russo, japonês ou chinês. Você também pode fazer parte de nossa discussão sobre a segurança de ATM ou para mais informação, entre em contato com a KAL em info@kal.com.

Sobre a KAL

A KAL é uma empresa de software de ATM com liderança mundial e fornecedora preferencial de megabancos como Citibank, UniCredit, ING, Erste e China Construction Bank.

O software da KAL dá aos bancos controle total de sua rede de ATMs, reduzindo custos, atendendo às necessidades de segurança e melhorando a competitividade. Ele está instalado e com suporte em mais de 80 países.

Para mais informação, acesse www.kal.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200908005236/pt/

Steve Hensley, Vice-Presidente Executivo de Vendas Globais na KAL Email: steve.hensley@kal.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.