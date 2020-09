Israel e Líbano avançam em discussão de fronteiras marítimas, segundo enviado dos EUA

Um enviado dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que espera firmar um acordo-quadro entre o Líbano e Israel nas próximas semanas para iniciar as discussões sobre suas fronteiras marítimas disputadas.

"Eu quero terminar este acordo-quadro para que vocês [libaneses] e israelenses possam [...] continuar a negociar em suas fronteiras", disse o secretário adjunto dos EUA para Assuntos do Oriente Médio, David Schenker, a jornalistas libaneses durante uma teleconferência.

Em 2018, o Líbano assinou seu primeiro contrato de exploração de petróleo e gás em suas águas territoriais, incluindo uma área disputada por seu vizinho ao sul de Israel, com o qual travou várias guerras.

O governo israelense declarou em maio de 2019 que havia concordado em iniciar negociações com o Líbano, mediadas pelos Estados Unidos, para resolver o conflito por suas fronteiras marítimas.

"Acho que estamos fazendo um progresso gradual", disse Schenker. "Estou ansioso para vir ao Líbano e assinar este acordo nas próximas semanas", acrescentou ele, chamando-o de "uma infeliz perda de tempo" as idas e vindas de um ano entre Israel e o Líbano para negociações sobre este pacto.

No início de agosto, o presidente do parlamento libanês, Nabih Berri, disse ao jornal Annahar que as discussões com os Estados Unidos sobre o traçado da fronteira marítima com Israel estavam "em sua conclusão".

Líbano e Israel ainda estão tecnicamente em guerra.