Aumenta a pressão para que restaurantes de Nova York possam servir em ambientes internos

A pressão para que as as autoridades permitam que os restaurantes de Nova York voltem a servir seus clientes em ambientes fechados está aumentando. O governador Andrew Cuomo, porém, não quer ceder, citando temores de que isso piore a crise do coronavírus.

A cidade - que já foi o epicentro do surto de covid-19 nos Estados Unidos - tem visto um declínio no número de casos durante semanas, o que levou a uma campanha cada vez mais barulhenta para que os restaurantes sejam liberados para deixar que o público consuma no interior dos estabelecimentos.

"A cidade de Nova York deve acabar com a paralisação agora. O governador e o prefeito estão destruindo o lugar!", tuitou o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira (8).

Desde 22 de junho, os negócios que servem comida em Nova York têm permissão para atender clientes em áreas externas. As autoridades municipais concederam centenas de autorizações para que os restaurantes pudessem criar ou aumentar seus espaços ao ar livre.

"É hora de permitir as refeições em ambientes fechados em Nova York com capacidade reduzida", defendeu o presidente do conselho municipal, Corey Johnson, dizendo que se trata de uma decisão "crucial" para os proprietários de restaurantes.

De acordo com um estudo do jornal New York Times, baseado em dados do site de avaliações colaborativas Yelp, quase 900 restaurantes fecharam suas portas desde o início da pandemia.

Quase dois terços de todos os restaurantes que ainda operam no estado dizem que terão que fechar até o final do ano se não receberem ajuda federal, de acordo com uma pesquisa publicada na semana passada.

Na terça-feira, vários proprietários entraram com uma ação legal buscando o direito de reabrir para refeições em seu interior. O processo tem o apoio da legisladora estadual republicana Nicole Malliotakis, que afirma que as medidas de bloqueio discriminam os donos de negócios da cidade "sem motivo".

Todos os outros condados do estado de Nova York suspenderam as restrições ao serviço de refeições em ambientes fechados há várias semanas.

Na terça-feira, Cuomo descartou a liberação na cidade no curto prazo, dizendo que seria "negligente e imprudente", "sabendo que o cumprimento" das regras será um problema e "que não há mecanismo de fiscalização".

Cuomo, que é democrata, disse que cerca de 10 mil restaurantes seriam impactados por uma eventual reabertura. Ele afirmou que eles terão que limitar a capacidade interna a uma fração do que era antes da pandemia.