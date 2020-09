Centenas de pessoas são evacuadas na Califórnia por causa de incêndios

Centenas de pessoas foram removidas em helicópteros de áreas atingidas por incêndios florestais na Califórnia, Estados Unidos, onde ventos secos perigosos ameaçam intensificar ainda mais as chamas nesta terça-feira (8).

Os ventos começaram depois que uma onda de calor sem precedentes foi registrada neste fim de semana, feriado do Dia do Trabalho nos EUA, mantendo o estado mais populoso do país em alerta enquanto cerca de 14 mil bombeiros lutam contra 25 grandes focos de incêndio.

Ao mesmo tempo, mais de 170 mil clientes ficaram sem eletricidade depois que a empresa de energia PG&E;, responsabilizada por outros incêndios, decidiu como "último recurso" cortar o serviço em grandes áreas do estado devido à ameaça extrema de incêndios florestais.

- 'Presos na área' -

Os helicópteros, que operaram durante a noite na cidade de Fresno em condições perigosas por conta da fumaça, evacuaram cerca de 300 pessoas, incluindo 78 nesta terça-feira, disseram autoridades à AFP. Um número desconhecido de pessoas aguarda o resgate.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram chamas ao redor dos acampamentos do Mammoth Pool Reservoir, um popular destino de férias, assim como prédios em chamas, incluindo um armazém em Shaver Lake.

O Corpo de Bombeiros de Fresno tuitou na noite desta segunda-feira que "deve haver mais trilheiros e campistas presos na área". Apelidado de Creek Fire, o enorme incêndio já queimou pouco mais de 56.600 hectares, sem que os bombeiros tivessem conseguido contê-lo.

- Condições climáticas pioram -

Outro incêndio, o Bobcat Fire, ameaça a região de Los Angeles. Autoridades ajudam a evacuar os visitantes da Floresta Nacional de Los Angeles, agora fechada, onde mais de 3.400 acres foram engolidos pelo fogo desde o meio-dia de domingo.

Esses novos incêndios se espalharam rapidamente durante o fim de semana do feriado, que registrou uma temperatura recorde de quase 50 graus Celsius no condado de Los Angeles.

Os ventos de Santa Ana, fenômeno que chegou na madrugada desta terça-feira, devem se fortalecer até a próxima manhã, com previsão de rajadas de mais de 88 km/h.

"Os incêndios existentes têm comportamento extremo, é provável que novos incêndios se iniciem, as condições climáticas estão piorando e simplesmente não temos recursos suficientes para combater e conter completamente todos os incêndios", disse Randy Moore, guarda-florestal regional da Área do Sudoeste do Pacífico.

- 'Queimados até seus alicerces' -

A Califórnia relatou até agora mais de 890 mil acres queimados em incêndios florestais este ano, um recorde anual, com quase quatro meses de temporada de incêndios pela frente. Oito pessoas morreram até agora e mais de 3.300 estruturas foram destruídas.

Estados próximos, como Oregon e Washington, também relataram incêndios nesta terça-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia advertiu que "grande parte do oeste dos Estados Unidos viverá mais um dia de condições climáticas críticas".

A pequena cidade de Malden, no estado de Washington, foi quase totalmente destruída, com 80% de seus prédios, incluindo o corpo de bombeiros, os correios e a prefeitura "completamente queimados", disse o xerife local em um comunicado.

A pequena cidade de Malden, em Washington, foi quase totalmente destruída, com 80% de seus prédios, incluindo o corpo de bombeiros, os correios e a prefeitura, "completamente queimados até seus alicerces", disse o xerife local em um comunicado.

"A escala deste desastre não pode ser descrita", afirmou o xerife Brett Myers. "O incêndio será extinto, mas a comunidade mudou para o resto da vida. Só espero que o incêndio não tenha levado nada além de casas e prédios. Rezo para que todos tenham saído a tempo."