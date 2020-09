Petróleo despenca e fecha com os menores preços desde junho

Os preços do petróleo continuaram em queda na terça-feira, terminando no menor nível desde junho em um mercado preocupado com a fraca demanda.

O barril de (WTI) para entrega em outubro fechou 7,6% menor, a 36,76 dólares em Nova York. Enquanto isso, em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou a 39,78 dólares, queda de 6,3%.

"A combinação da queda de Wall Street com o fortalecimento do dólar pesa sobre os preços, mas sempre há essa preocupação mais geral sobre o estado da demanda", em um momento em que as compras chinesas parecem desacelerar, "foi o que assustou o mercado nesta terça-feira", resumiu Matt Smith da ClipperData.

Para Eugen Weinberg, analista do Commerzbank, a fraqueza dos preços "reflete principalmente as preocupações com a demanda".