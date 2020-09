Os chanceleres do G7 exigiram nesta terça-feira(08) que a Rússia encontre e processe com urgência os culpados pelo envenenamento do líder da oposição Alexei Navalni.

"Nós, os Ministros das Relações Exteriores do G7, instamos a Rússia a estabelecer de forma urgente, completa e transparente quem é o responsável por este hediondo ataque de envenenamento e, levando em consideração seus compromissos no âmbito da Convenção de Armas Químicas, levar os perpetradores à justiça", disseram as principais democracias industriais em um comunicado conjunto divulgado pelos Estados Unidos.